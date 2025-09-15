Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El municipio mira ya de forma directa a la puesta en marcha de las fiestas de San Miguel. Juanfer

Urnieta

El Ayuntamiento habla de «clima de inquietud» ante el inicio de las próximas fiestas de San Miguel

El desarrollo de los festejos viene marcado por la decisión de no colocar la txosna como se ha hecho otros años en Urnieta

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Urnieta

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:51

Urnieta está ya cerca de la celebración de las fiestas patronales de San Miguel, que este año llegan con una cierta polémica detrás ya que ... desde Txosna Batzordea se ha decidido en este caso no colocar la txosna ni organizar ningún tipo de programa de actividades. Se ha llegado a este punto teniendo en cuenta que el pasado día 1 de julio ya mostraran de forma pública la «tensa relación» con el Ayuntamiento y toda vez que pasado un mes desde que hicieran una reunión alternativa afirmaran que no había obtenido ningún tipo de respuesta desde el Consistorio. De todos modos, han dejado claro que están dispuestos a empezar el proceso de negociación de cara a los festejos del año que viene.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  3. 3

    La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  4. 4 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  5. 5 La experiencia inolvidable que ha vivido Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  6. 6

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  7. 7

    El Gobierno central pide a Airbnb la retirada de anuncios de 138 pisos turísticos ilegales en Donostia
  8. 8

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  9. 9

    Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha
  10. 10

    La zumaiarra Janire González-Etxabarri, campeona del mundo de surf en El Salvador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento habla de «clima de inquietud» ante el inicio de las próximas fiestas de San Miguel

El Ayuntamiento habla de «clima de inquietud» ante el inicio de las próximas fiestas de San Miguel