El Ayuntamiento habla de «clima de inquietud» ante el inicio de las próximas fiestas de San Miguel

Urnieta está ya cerca de la celebración de las fiestas patronales de San Miguel, que este año llegan con una cierta polémica detrás ya que ... desde Txosna Batzordea se ha decidido en este caso no colocar la txosna ni organizar ningún tipo de programa de actividades. Se ha llegado a este punto teniendo en cuenta que el pasado día 1 de julio ya mostraran de forma pública la «tensa relación» con el Ayuntamiento y toda vez que pasado un mes desde que hicieran una reunión alternativa afirmaran que no había obtenido ningún tipo de respuesta desde el Consistorio. De todos modos, han dejado claro que están dispuestos a empezar el proceso de negociación de cara a los festejos del año que viene.

Así las cosas, se acercan unos sanmieles distintos, que no contarán con txosnas para los jóvenes. Ante esta situación, desde el grupo de gobierno del Ayuntamiento han hecho público un comunicado «ante el clima de inquietud y discrepancia que ha generado en el municipio». El equipo de gobierno ha querido enviar en las últimas fechas un mensaje para que las fiestas se desarrollen «con respeto y en convivencia» de toda la población urnietarra.

«Las fiestas de Urnieta deben ser un espacio seguro de encuentro, convivencia, celebración y disfrute en libertad» afirman de manera rotunda desde el grupo de gobierno urnietarra. Además de ello, reclama la libertad de las personas y asociaciones urnietarras para celebrar las fiestas «libremente, sin que nadie interfiera en las decisiones individuales o colectivas para participar en las mismas», subrayando que «no se tolerará ninguna forma de presión que pretenda condicionar el ambiente festivo, ni su correcto desarrollo». De esta manera, el equipo de gobierno invita a los urnietarras a celebrar las fiestas «desde el respeto a la diversidad y la pluralidad, favoreciendo la convivencia entre todos».

Con respecto a la polémica de la txosna, según la versión ofrecida desde el grupo de gobierno local, indica que «como en años anteriores el Ayuntamiento ha puesto los medios logísticos, económicos y humanos necesarios para que haya txosnas». Pese a ello afirma que respeta la decisión adoptada por Txosna Batzordea con relación a las fiestas de este año y su negativa a instalas txosnas.

De la misma manera, el equipo de gobierno se ha comprometido a través de un comunicado a trabajar en la actualización de la ordenanza de txosnas, ratificándolo en las comisiones de fiestas de los meses de julio y de septiembre. «Este proceso, que se inició en julio, se llevará a cabo conjuntamente con Txosna Batzordea y la Comisión de Fiestas, con el objetivo de completar una ordenanza que responda a las demandas de todo el tejido asociativo de Urnieta».