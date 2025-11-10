Ansa, junto a Zubiri, se acerca mucho a la clasificación en el Campeonato de Parejas

El Campeonato de Parejas-Fundación Orona vivió un festival de buen remonte el viernes con dos partidos del campeonato de primera y uno de ... segunda. Los tres partidos terminaron 2-0, pero hubo más emoción de lo que indica el marcador.

En el primer partido del campeonato de primera Aldabe y Azpiroz ganaron 15-13 y 15-12 a Jabalera y Juanenea. El torneo está siendo cruel con Jabalera y Juanenea. No han sumado todavía ningún punto en dos partidos, pero su juego ha dado para mucho más. La moneda siempre ha caído del otro lado en duelos muy igualados. Al igual que en el primer partido jugaron bien, hicieron buena pareja, pero los detalles decidieron el choque y al final se les escaparon los dos set por dos y tres tantos respectivamente. Se merecían como mínimo un punto, pero siguen sin sumar. Por el contrario, tras una primera derrota, Aldabe y Azpiroz han sacado a relucir sus cualidades. Volvieron a ofrecer una imagen rocosa, sólida y que sabe decidir los set en los momentos decisivos porque fallan menos y Aldabe también sabe terminar tantos. Ya suman siete puntos y son una pareja muy a tener en cuenta a lo largo de todo el campeonato. Se han colocado segundos en la clasificación.

En el segundo partido del campeonato Ansa y Zubiri ganaron por 15-14 y 15-7 a Ezkurra II y Larrañaga en el duelo de los dos primeros clasificados. Ezkurra II y Larrañaga llegaban tras ganar su único partido disputado y estuvieron a punto de llevarse el primer set, pero Ansa II y Zubiri se llevaron el último tanto y se adelantaron en el marcador 1-0. Esa derrota mínima les hizo mucho daño a Ezkurra y Larrañaga, que se vinieron abajo en el segundo set. Toda la emoción y el buen juego del primer set dio paso al dominio de los ganadores en el segundo. Ansa y Zubiri mantuvieron su nivel, pero no así los perdedores, que veían como se les escapaba la victoria y se quedaban sin sumar un punto. Por el contrario los líderes aumentan su ventaja en el primer puesto y aunque queda mucho por jugar es difícil que queden eliminados. Zubiri está siendo una de las grandes sensaciones del campeonato, volvió a ser referente atrás y así la tarea es más fácil para Ansa.