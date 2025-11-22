Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Expedición de Salesianos que acudió al Banco de Alimentos de Gipuzkoa.
Urnieta

Alumnos de Servicios Comerciales colabora con el Banco de Alimentos

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Urnieta

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

El alumnado del ciclo de Grado Básico de Servicios Comerciales de Salestarrak ha visitado el Banco de Alimentos de Gipuzkoa para conocer su funcionamiento y ... organización de primera mano. Por un lado, han estudiado el aspecto funcional, el recorrido y la organización que realizan desde el momento en que reciben los alimentos hasta que llegan a las estanterías del almacén.

Te puede interesar

