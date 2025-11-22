Alumnos de Servicios Comerciales colabora con el Banco de Alimentos

El alumnado del ciclo de Grado Básico de Servicios Comerciales de Salestarrak ha visitado el Banco de Alimentos de Gipuzkoa para conocer su funcionamiento y ... organización de primera mano. Por un lado, han estudiado el aspecto funcional, el recorrido y la organización que realizan desde el momento en que reciben los alimentos hasta que llegan a las estanterías del almacén.

Por otro lado, han conocido el trabajo que realizan desde el punto de vista de la solidaridad. Se trata de una asociación basada en el voluntariado y que cada año da apoyo a muchas familias en Gipuzkoa.

Tras conocer el almacén el 19 de noviembre, el día 3 de diciembre, por la mañana, trabajarán en la organización de alimentos en el almacén. Así, además de hacer una acción solidaria, tendrán la oportunidad de conocer en primera persona el trabajo en su área.

Empresa& FP

La 32 edición de Empresa& FP de Confebask se ha celebrado el 19 de noviembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao. En la misma han participado Tamara Yagüe, presidenta de Confebask, y Begoña Pedrosa, Consejera de Educación del Gobierno Vasco. En el encuentro se han reunido cerca de 500 jóvenes que acaban de obtener el título de FP para recoger sus diplomas. Asimismo, se ha reconocido la labor de personas instructoras y empresas destacadas por el acompañamiento en la formación del alumnado.

Desde Salesianos Magale Urnieta se han personado Ander Loyarte, responsable de FP Dual, y Gorka Azkarate, profesor de Mantenimiento Electromecánico, acompañados de los alumnos, Salma Hernández y Alain Ugarte.

Tamara Yagüe subrayó que la FP es la principal herramienta para satisfacer las necesidades de talento de las empresas vascas y ha destacado que más de la mitad de las ofertas de empleo que se generan actualmente en las empresas son para titulados de Formación Profesional.

También ha reconocido la implicación de las empresas, las instituciones y del sistema educativo, además de que gracias a ello se ha consolidado un modelo que ya es un referente en el Estado y la Unión Europea.

Por su parte, la consejera Pedrosa quiso subrayar que ha sido esencial el trabajo de los centros y del profesorado. «Los docentes se están formando en nuevas tecnologías, adaptando metodologías y acompañando a un alumnado cada vez más diverso».

En resumen, el acto fue una celebración del modelo vasco de FP, reafirmando que la Formación Profesional Dual «es la principal pieza para garantizar la empleabilidad de los jóvenes y la competitividad de las empresas en Euskadi», señalan de manera rotunda.