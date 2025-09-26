Los Alkate Txikis dan el relevo a las cuadrillas en el transcurso de las fiestas

Juan F. Manjarrés urnieta. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

Ayer era el día de Noa Aranburu y Unax Altuna. En un sencillo acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento y bajo la dirección del alcalde Jorge Segurado, fueron nombrados Alkate Txikis por un día durante el desarrollo de la jornada de los menores dentro de las fiestas de San Miguel. Los dos txikis contaron también con la presencia de ediles de todos los grupos municipales, además de la compañía de sus familiares.

Fue un acto sencillo, tal y como suele ser habitual. Después de unas palabras de Segurado, Noa y Unax pudieron disfrutar del baile de tres dantzaris bajo el sonido de los txistularis de Txanbolin. Con una foto de familia culminó un acto que permitió luego a los pequeños acercarse hasta Egape Ikastola para disfrutar de la instalación de juegos infantiles. Tras una jornada como la de ayer, en la que el protagonismo fue para los pequeños, ceden el testigo hoy a las cuadrillas. Es su gran día dentro los sanmieles y a las doce del mediodía podrán disfrutar de una kalejira partiendo desde San Juan Plaza, tras la música que marcará la txaranga Pasai. Además, y dentro de este día de cuadrillas, se celebrará la comida de las mujeres en el restaurante Oianume. Una fiesta muy esperada por muchas de ellas.

Este sábado comenzará con una diana de la banda de txistularis a las 10.00, para seguir luego con la final del campeonato de pelota en Kontzejupe. Desde las 11.00 se organizarán talleres y manualidades en la Plaza. Por la tarde habrá pasacalles con la txaranga a las cinco y la salida desde el Polideportivo de la tamborrada Urdanbor a las 17.30. Media hora más tarde habrá baile con Agirre Taldea en Elkarteen Etxea organizado por Denda Berri. La jornada de hoy sábado se cerrará con el concierto del grupo Da Igual a las 23.30 en San Juan y la romería de Oxabi a la misma hora en plaza Etxeberri.