URBIL Torneo Guipuzcoano de Dardos
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:51
El próximo sábado 15 de noviembre, Urbil se convertirá en el epicentro de una jornada lúdico-deportiva dedicada al mundo de los dardos, organizada en colaboración con la Federación Guipuzcoana de Dardos. Esta iniciativa, abierta a todos los públicos, ofrecerá una experiencia única en torno a esta disciplina, combinando competición, entretenimiento y participación ciudadana.
Durante todo el día, en un espacio especialmente habilitado junto al Punto de Encuentro, se celebrará un Torneo de Dardos en el que podrán participar tanto niños y niñas como personas adultas. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de presenciar en directo el Campeonato Provincial de Gipuzkoa, una cita destacada en el calendario deportivo de la región.
La jornada contará con diversas actividades pensadas para todos los públicos, incluyendo máquinas de dardos disponibles para el uso libre, premios y otras sorpresas que contribuirán a crear un ambiente festivo y participativo. El Torneo profesional dará comienzo a las 10:30 y a partir de las 12h se dará paso al campeonato infantil abierto al público. Por la tarde, se celebrarán las finales y el campeonato libre para adultos a partir de las 17:30.
Este evento se enmarca dentro del proyecto Konpromiso Urbil, una iniciativa que refleja el compromiso del centro con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por las Naciones Unidas. A través de este tipo de acciones, Urbil refuerza su papel como agente activo en la promoción de valores como la salud, el bienestar, la igualdad y la participación comunitaria.
Dardoei eskainitako jardunaldia izango da Urbilen, Gipuzkoako Federazioaren eskutik
Datorren larunbatean, azaroak 15, dardoen munduari eskainitako jolas- eta kirol-jardunaldi baten epizentroa izango da Urbil, Gipuzkoako Dardo Federazioarekin lankidetzan antolatuta. Ekimen honek, publiko guztientzat irekia, esperientzia paregabea eskainiko du diziplina honen inguruan, lehiaketa, entretenimendua eta herritarren parte-hartzea uztartuz.
Egun osoan zehar, Elkargunearen ondoan bereziki prestatutako gune batean, Dardo Txapelketa bat egingo da, eta bertan, haurrek zein helduek parte hartu ahal izango dute. Gainera, bertaratzen direnek Gipuzkoako Txapelketa Probintziala zuzenean ikusteko aukera izango dute, eskualdeko kirol egutegian hitzordu nabarmena.
Jardunaldiak publiko guztientzat pentsatutako hainbat jarduera izango ditu, hala nola erabilera librerako eskuragarri dauden dardo makinak, sariak eta beste sorpresa batzuk, jai eta parte hartze giroa sortzen lagunduko dutenak. Txapelketa profesionala 10:30ean hasiko da eta 12:00etatik aurrera haurrentzako txapelketa irekia hasiko da. Arratsaldean, finalak eta helduentzako txapelketa librea izango dira 17:30etik aurrera.
Ekitaldi hau Konpromiso Urbil proiektuaren barruan kokatzen da, zentroak Nazio Batuek sustatutako Garapen Jasangarrirako 17 Helburuekin (GJH) duen konpromisoa islatzen duen ekimena. Horrelako ekintzen bidez, Urbilek indartu egiten du osasuna, ongizatea, berdintasuna eta partaidetza komunitarioa bezalako balioak sustatzeko eragile aktibo gisa duen zeregina.