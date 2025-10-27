Txantxilla disfrutó con sus fiestas

BuruntzaldeaTxantxilla disfrutó con sus fiestas
Cierre de los festejos en los barrios, con unas jornadas con mucha participación y fenomenal ambiente
Lunes, 27 de octubre 2025, 20:22
Secciones
Servicios
Destacamos
BuruntzaldeaTxantxilla disfrutó con sus fiestas
Lunes, 27 de octubre 2025, 20:22
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
La endeblez defensiva cuesta el liderato
El Diario Montañés
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia