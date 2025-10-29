Reunión para explicar el proceso de modificación de la ordenanza de txosnas

J. F. M. urnietA. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:38 Comenta Compartir

Está en marcha el proceso de modificación de la ordenanza municipal sobre la instalación de txosnas en las fiestas de San Miguel. Tras su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el 24 de septiembre, se dio inicio a un periodo de exposición pública de 30 días naturales que sirve para recoger ideas y aportaciones para la elaboración de la nueva ordenanza. Dicho plazo finalizará el 6 de noviembre.

El Ayuntamiento tiene previsto llevar a cabo una reunión abierta hoy jueves para dar a conocer la ordenanza en vigor, contar el proceso que se seguirá para efectuar la modificación e intentar aclarar cualquier duda que pueda tener la ciudadanía. La cita es a las 18.30 en Lekaio.

El objetivo es elaborar una ordenanza «que se ajuste lo máximo posible a las necesidades de todos» afirman desde el Ayuntamiento. Para ello, además de esta reunión, se trabajará directamente con la Comisión de Fiestas, asociaciones, agentes del municipio y cualquier persona interesada. El Ayuntamiento invita a los urnietarras a acudir a la reunión para que tengan toda la información de primera mano.