Vuelve esta tarde el Ciclo de Ópera digital de Danok Kide con la obra 'Rigoletto'

Los aficionados al ciclo de ópera-ballet digital, que todos los años pone en marcha la asociación Danok Kide, en colaboración con el departamento de Cultura del Ayuntamiento, están de enhorabuena porque la primera cita será esta tarde, a las 19.00 horas, en el auditorio de la Casa de Cultura. Arranca esta iniciativa que se ofrece en sistema digital con la obra 'Rigoletto', compuesta por Giuseppe VERDI, estrenada en 1851, y dividida en tres actos, basada en el drama de Victor Hugo ('El rey se divierte'). Es una muestra de pasión, engaño y venganza.

«Se trata de una ópera paradigmática del género, estando integrada entre las de mayor popularidad. En el centro de la acción está el protagonista, Rigolleto, con toda su contradicción y complejidad. Deforme y, en apariencia, maligno en su manera de obrar, guarda para sí, con máximo rigor, un secreto que conforma la mitad buena de su ser: el carácter de un padre temeroso y cariñoso. Una persona que esconde en su ser interior poderosas contradicciones. El ir conociendo su trágico destino, de víctima y a la vez de vengador, nos mantiene en vilo compartiendo su sufrimiento y sus emociones», destacan los responsables.

La versión que se presenta proviene del Festival de Verano de Bregenz de Austria, con la particularidad de que el escenario está montado sobre una plataforma flotante en aguas del Lago Constanza. Para la ocasión, el director de escena Philipp Stölz ha traspuesto la trama histórica de 'Rigoletto' al mundo circense para explicar la historia de un padre desafortunado que quería a su hija en demasía, controlándola para evitarla caer en las pérfidas manos del libidinoso Duque de Mantua. La contraposición del imaginario del circo (con sus payasos y acróbatas) a la corte del Duque está bien resuelta y, sobre todo, de manera muy espectacular: en un basto escenario, en forma de una gigantesca cabeza y sus dos manos que representan al payaso/bufón Rigoletto.