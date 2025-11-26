Victoria 9-6 del Eguzki Arkupe Rehabilitaciones de fútbol-sala ante Janrablue

El Diario Vasco Lasarte-Oria. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

El División de Honor Regional Eguzki Arkupe Rehabilitaciones se impuso este fin de semana 9-6 al Janrablue futsal en el Polideportivo municipal. Los goleadores fueron Arco (3), Axular (2), Petxa (2), Ibai y Serrats.

En cuanto al resto de resultados, el Eguzki Ventanas ISU Leihoak B empató 2-2 ante Tolosala, con dos goles de Roke. En el Artaleku, el Eguzki Taller Lekuona goleó al Irun futsal 1-14. Los goleadores fueron; Lucero (5), Patxu (4), Edik (2), Arruti, Lemur y Gindi. El Eguzki Andatza taberna lo hizo al Antiguoko, 1-11, con goles de Jairo (3), Aimar (2), Unax Oliva, Oier, Maule, Pasku, Irai y Alain. Y Eguzki bar Escalerilla ganó 4-2 al Antiguoko, gracias a los goles de Julen, Hugo, Xuhar y Xabi. El Eguzki bar Patricio venció, 5-1, al Lauburu Ibarra. Marcaron Gartzi, Josu, Amets, Aran y Unai Olazabal.

Torneo Navidad

Del 22 de diciembre al 3 de enero el club Eguzki ha organizado su VIII Torneo de Navidad para jugadores infantiles, alevines y benjamines. La inscripción está abierta hasta el 15 de diciembre.