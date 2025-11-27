Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
La presentación de la Ruta del Pintxo, con representantes municipales y miembros de Aterpea, tuvo lugar en Semblante. ISAAC FARRÉ

Lasarte-Oria

La undécima edición de la Ruta del Pintxo de Aterpea arranca este viernes en ocho establecimientos

Cada negocio participante ha elaborado una creación que podrá ser valorada hasta el domingo

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:44

Comenta

La asociación de comerciantes Aterpea celebrará desde este viernes y hasta el domingo una nueva edición de la Ruta del Pintxo. Presentaron la iniciativa ... en la sede social de Semblante Andaluz, con la presencia de representantes municipales, así como miembros de Aterpea, entre ellos, los de los establecimientos hosteleros participantes en esta edición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

