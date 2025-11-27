La undécima edición de la Ruta del Pintxo de Aterpea arranca este viernes en ocho establecimientos

La asociación de comerciantes Aterpea celebrará desde este viernes y hasta el domingo una nueva edición de la Ruta del Pintxo. Presentaron la iniciativa ... en la sede social de Semblante Andaluz, con la presencia de representantes municipales, así como miembros de Aterpea, entre ellos, los de los establecimientos hosteleros participantes en esta edición.

Serán ocho los que competirán con sus elaboraciones por el premio de este año de la XI Ruta del Pntxo: un sándwich con pan brioche con pato confitado y cebolla caramelizada de la sidrería Araeta: crujiente de carrillera y setas con salsa de rabo del bar Arkupe: tartar de marisco con base de galleta rit y canónigos del caf-e-bar Buenetxea; crep relleno de champiñones con salsa de piquillos y carbonara del restaurante Herriko Etxea; txuleta de viejo con yema frita y mayonesa de pimientos verdes sobre brioche tostado del bar Oria-Txiki; tortilla de arroz frita con aguacate, gambas y salsa fuji de Namie Sushi; pimiento de chipirón sobre salsa ajo-almendra del bar Usoak; falso caparazón ajo-perejil relleno de carne mechada de angus con tartar tropical de langostino y cebolla encurtida del bar Lasarte.

Como en años anteriores, habrá dos premios: el profesional y el popular. Para el primero, el certamen ha contado en esta ocasión con Fernando Alonso Carabel, del restaurante Miranda 76 de Pasai Antxo, que en la sede de Semblante tuvo la ocasión de probar todas las elaboraciones y realizar su valoración que depositó en un sobre que se abrirá a la hora de realizar la deliberación final. Destacó Alonso que «hay un nivel muy bueno entre las propuestas y calidad en las elaboraciones», por lo que anima a los vecinos a participar en esta Ruta del Pintxo.

De esta manera, ahora serán los lasarteoriatarras los encargados de probar las propuestas de los establecimientos participantes. Serán los que emitan el premio popular, que se formará con los votos de los ciudadanos, pero también se tendrá en cuenta la opinión de los representantes de las sociedades gastronómicas locales que asistieron a la presentación en Semblante y tuvieron la oportunidad de realizar su cata. «Cada pintxo se venderá estos días a 3 euros y los lasarteoriatarras recibirán un papelito en el que harán su valoración. Al igual que el jurado profesional, deberán tener en cuenta los siguientes parámetros: sabor (40%), creatividad y originalidad (25%), presentación (15%) y cantidad de pintxos consumidos (20%). Los organizadores adelantan que, «en caso de empate, el vencedor será el negocio que más pintxos haya vendido». Entre los participantes, la Asociación de Comerciantes y Hosteleros Aterpea sorteará vales de compra valorados en 500 euros.