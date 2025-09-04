Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Feria del Stock de Aterpea arrancó ayer en los doce establecimientos participantes. ISAAC FARRÉ

Lasarte

Últimos días para disfrutar de las ofertas de la Feria del Stock

Doce establecimientos de la localidad, asociados a Aterpea, tienen productos a buen precio hasta mañana sábado

El Diario Vasco

Lasarte-Oria.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:17

Apesar de que ayer el tiempo no acompañó, muchos vecinos se pasaron por la docena de establecimientos que están participando estos días dentro de la campaña de la Feria del Stock de Aterpea. Los que todavía no lo hayan hecho, tienen hoy y mñana para acudir a Lilura liburudenda, Amali jolasdenda, Imagine jantzi denda, pinturas Pintamil, Mabel moda, Nogues moda, zapatería Iturbe, electricidad Arregui Urruzola y Olmi mercerías, calzados Leder y Deco 75 Textil Hogar y ver los productos que tienen en oferta.

Un año más, Aterpea y el Ayuntamiento han puesto en marcha esta iniciativa con la que buscan incentivar el consumo local y dar salida al stock de esta última temporada.

