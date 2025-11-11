Último día para apuntarse con sus vehículos clásicos a la concentración de este domingo

El Diario Vasco Lasarte-Oria. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:30

Este domingo, 16 de noviembre, tendrá lugar la primera edición de la Concentración de Coches Clásicos de Lasarte-Oria, organizada por el grupo local Clasicox.

El Ayuntamiento anima a toda la ciudadanía a acercarse a la plaza Andatza para disfrutar de la iniciativa, que reunirá a decenas de vehículos clásicos en una jornada llena de ambiente y afición.

Hoy es el último día para que las personas con vehículos clásicos interesadas en participar pueden inscribirse, a través de https://forms.gle/MLp XhErmvNUhyho19.