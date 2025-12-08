Tres detenidos en Lasarte-Oria por agredir a un hombre y robarle el teléfono móvil Según las primeras averiguaciones se habría producido una pelea en la que se han visto implicadas varias personas que ya se conocían entre sí

B.C. Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:44

Un hombre ha resultado herido después de que esta noche, sobre las 04:20 horas, varias personas le agredieran y le robaran el teléfono móvil. El suceso ha tenido lugar en la calle Nagusia de Lasarte-Oria y la Ertzaintza ha detenido a tres jóvenes por su presunta implicación.

Varias patrullas se han personado en el lugar de los hechos y han identificado al hombre agredido, «de origen latinoamericano, el cual presentaba un golpe en la cabeza y diversas erosiones y heridas en la cara, por lo que han solicitado un recurso sanitario para atender al herido», según detalla el Departamento de Seguridad.

Según las primeras averiguaciones se habría producido una pelea en la que se han visto implicadas varias personas y tras la cual han sustraído el teléfono móvil de la víctima. Supuestamente, siempre según la misma fuente, los agresores y la víctima ya se conocían y habían tenido desavenencias anteriores por asuntos de dinero.

Posteriormente, en una calle adyacente una patrulla ha identificado a uno de los presuntos agresores y tras realizarle un registro preventivo han encontrado un cuello de una botella rota entre sus pertenencias. En las inmediaciones se encontraban también los otros dos presuntos participantes en la agresión, que también han sido identificados. Una vez realizadas las comprobaciones necesarias, los agentes han procedido a la detención de los tres hombres identificados, uno de 26 años, de procedencia magrebí, y otros dos, de 22 y 21 años, de origen latinoamericano, tal y como detalla la Ertzaintza.

Los tres detenidos, acusados de un delito de robo con violencia, serán puestos a disposición judicial al finalizar las diligencias policiales en la Ertzain-etxea.