«La situación ha mejorado, pero no vamos a bajar la guardia»

María Cortés Lasarte-Oria Sábado, 25 de octubre 2025, 18:57

Preocupados por la situación vivida en el Ambulatorio de Lasarte-Oria, la plataforma Lasarte-Oria Osasun Publikoaren Alde (LOOPA) solicitó una comparecencia ante la Comisión ... de Salud del Parlamento Vasco, que finalmente se celebró recientemente y desde la agrupación quisieron, reunidos en el exterior del Ambulatorio, hacer una valoración pública de la comparecencia en la comisión. El objetivo de LOOPA era trasladar al Parlamento Vasco, y a las autoridades sanitarias en general, la situación extrema de deterioro de la Asistencia Primaria en Lasarte-Oria. Tras entregar a los parlamentarios una memoria de las actividades realizadas por esta plataforma, hicieron un repaso cronológico de la situación de desatención vivida en el último año y medio. «Hoy es el día en el que, según nuestras informaciones, la situación del Ambulatorio de Lasarte-Oria ha mejorado apreciablemente, aproximándose a lo que debería ser el mínimo de normalidad. Nos alegramos por ello. Pero que nadie se confunda, eso no significa que vayamos a bajar la guardia, porque a día de hoy todavía queda un cupo médico sin cubrir y dos están cubiertos solamente al 50%. Además, tampoco se cubren las bajas, permisos, etc. Es decir, sigue habiendo demasiados lasarteoriatarras sin médicos que les atiendan. Es por ello que nuestra sincera alegría no está exenta de recelos. Desgraciadamente, la experiencia nos obliga a mantenernos en alerta», señalan desde la agrupación. Desde LOOPA destacan que «remitiéndonos al marco general de la política sanitaria, no vemos en las autoridades sanitarias ninguna intención de modificar la política de privatización. Y tampoco vemos ninguna intención de echar marcha atrás en el modelo de Atención Primaria que la dirección de Osakidetza anunció, en el que el referente sanitario de las familias dejaría de ser el médico de cabecera para pasar a serlo el enfermero».

