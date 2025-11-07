Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Esta mañana, a las 11.00 horas, tendrá lugar la segunda sesión de este curso de Liburu Baby Kluba. Isaac Farré

Lasarte-oria

Segunda sesión en la casa de cultura de la iniciativa Liburu Baby Kluba

Dirigido a niños y niñas de 0 a 3 años, es una actividad lúdica y didáctica que tendrá lugar este domingo a las 11.00 horas

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

Las familias con niños entre 0 y 3 años de la localidad tienen este sábado una nueva ocasión para participar en la iniciativa Liburu ... Baby Kluba. Dirigido a niños pequeños, es una actividad lúdica y didáctica que hoy celebra su segunda sesión, a las 11.00 horas, en la sala de conferencias de la casa de cultura. «Los txikis estarán acompañados por un adulto, que también será partícipe de la actividad. El punto de partida y el eje central de la actividad será el libro y el objetivo principal es que desde pequeños los niños y sus familias tengan interés por la literatura, música, arte y naturaleza», destacan los responsables.

