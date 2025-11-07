Segunda sesión en la casa de cultura de la iniciativa Liburu Baby Kluba

Las familias con niños entre 0 y 3 años de la localidad tienen este sábado una nueva ocasión para participar en la iniciativa Liburu ... Baby Kluba. Dirigido a niños pequeños, es una actividad lúdica y didáctica que hoy celebra su segunda sesión, a las 11.00 horas, en la sala de conferencias de la casa de cultura. «Los txikis estarán acompañados por un adulto, que también será partícipe de la actividad. El punto de partida y el eje central de la actividad será el libro y el objetivo principal es que desde pequeños los niños y sus familias tengan interés por la literatura, música, arte y naturaleza», destacan los responsables.

Liburu Baby Kluba es una actividad multicultural, que promueve la cultura vasca y distintas culturas del mundo y se desarrolla de la mano de la agrupación Mestiza. Precisamente la representante de la asociación, Ana Molina, visitó recientemente la localidad para junto a la concejala de Servicios Sociales, Lourdes Acevedo, dar los detalles de la participación de Lasarte-Oria en el programa Bookstart Euskadi-Gipuzkoa, dentro del cual se sitúa Liburu Baby Kluba. «Bookstart no solo es un programa de promoción lectora, es también un proyecto que crea comunidad. Las familias lo sienten ya como parte de su día a día y reclaman su continuidad porque lo perciben como un recurso educativo, afectivo y social. La cultura se convierte en un hilo conductor que nos une y que nos permite construir una sociedad más empática y tolerante».

La representante de Mestiza destacó igualmente la importancia de la colaboración institucional y la respuesta ciudadana. «Este es el tercer año que realizamos el programa en Lasarte-Oria, lo que reafirma el impacto positivo que está teniendo. Las cifras lo demuestran: el año pasado se celebraron 18 sesiones de Liburu Baby Kluba, en las que participaron casi 700 personas, entre familias, niños y niñas. Es un volumen altísimo que habla del interés y del valor que las familias dan a la lectura compartida». Acevedo puso en valor el trabajo conjunto con la asociación Mestiza y la dimensión social de la iniciativa.