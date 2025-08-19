Revisión de los avisos por avispas

Martes, 19 de agosto 2025, 20:57 Comenta Compartir

Como ya adelantaran desde el Ayuntamiento, los trabajos para eliminar los posibles enjambres de avispas asiáticas continúan en la localidad. Han sido varios los avisos recibidos estas semanas por parte de vecinos que han alertado sobre la presencia de estos insectos en domicilios o cercanos a ellos. Operarios y Bomberos acudieron precisamente esta misma semana a varios puntos, entre ellos, al de Donostia etorbidea.