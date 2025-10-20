Puesta en marcha de un programa para garantizar el futuro de los negocios

María Cortés lasarte-oria. Lunes, 20 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

Para la mancomunidad de Beterri-Buruntza poder garantizar la continuidad y la sucesión de los negocios locales es uno de los principales retos estratégicos para el desarrollo económico y social del territorio. «Lamentablemente, muchas empresas viables no planifican con suficiente antelación su proceso de transmisión, no encuentran relevo y, como consecuencia, se ven abocadas al cierre. Esta situación afecta directamente a la competitividad del territorio, al empleo local y supone también una pérdida de conocimiento especializado», destacan los responsables, añadiendo que «de acuerdo con los datos oficiales de ASLE, en los próximos cinco años las empresas vascas registrarán 100.000 jubilaciones, y más de 550.000 en los próximos diez años. La mayoría de ellas no son conscientes de la necesidad de planificar el relevo generacional o no saben a dónde acudir para solicitar ayuda».

Por ello, la Mancomunidad de Beterri-Buruntza ha puesto en marcha el programa Ondorengotza, con un objetivo principal: garantizar la continuidad de los negocios. Para ello, ofrecerán acompañamiento tanto a los propietarios que se acercan a la jubilación como a las personas emprendedoras dispuestas a hacerse cargo de un nuevo negocio. Los ejes principales del proyecto serán los siguientes: identificación de empresas: localizar aquellas cuyos líderes o propietarios se jubilarán en los próximos diez años, prestando especial atención a las que lo harán en un plazo de cinco; se organizarán sesiones abiertas para proporcionar información y orientación tanto a empresas como a emprendedores, ofrecer herramientas de gestión en diferentes ámbitos y sensibilizar sobre la importancia del relevo generacional; se brindará asesoramiento y apoyo tanto al vendedor como al comprador, desde la elaboración del plan de transmisión hasta la finalización del proceso.

De esta forma, se identificarán las empresas que necesitarán relevo en los próximos 5-10 años, se planificará su sucesión y se ejecutará adecuadamente la transmisión de los negocios, manteniendo vivos el empleo, el conocimiento y la economía local.

Para dar inicio a la campaña, bajo el lema '¡Tú tienes la llave, cambia de manos!' han realizado un video promocional con la colaboración de diversas empresas y comercios del territori0 (https://youtu.be/ Vnrsww3QB3s). Según han recordado los responsables, «cualquier persona interesada -empresa o autónomo- puede iniciar el proceso de acompañamiento sin ningún compromiso completando un breve cuestionario (https://daiteke.typeform.com/to/x4vvmu5s).

Para solicitar más información sobre el programa, también se puede contactar con el departamento de Empresa y Promoción de la Mancomunidad llamando al 943 244 523 ó escribiendo a enpresa@beterriburuntza.eus.

Creación de empresas

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Lasarte-Oria recuerdan que el plazo para poder presentar las solicitudes a las ayudas dirigidas a apoyar la creación de pequeñas empresas en los sectores del comercio, la hostelería y los servicios personales finalizará el 31 de octubre.

Desde el Ayuntamiento de Lasarte-Oria recuerdan que este programa, que cuenta con una dotación de 40.000 euros, se concederá en régimen de libre concurrencia.

Estas subvenciones, de hasta 2.500 euros por proyecto, están dirigidas a personas emprendedoras que hayan iniciado una nueva actividad en el municipio y cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria. Las bases específicas que regulan la regulan fueron aprobadas en pleno municipal y publicadas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG) y la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Lo dicho, el plazo para presentar solicitudes acabará la semana que viene. Las solicitudes pueden presentarse presencialmente o de forma telemática.