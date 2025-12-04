Proyección y entrega de premios del concurso de vídeos cortos 'Tiki-toki', este viernes en la casa de cultura

Lasarte-oriaProyección y entrega de premios del concurso de vídeos cortos 'Tiki-toki', este viernes en la casa de cultura
Se verán los trabajos de jóvenes de 9 a 12 años que han participado dentro del programa Gazte Klub
Lasarte-Oria
Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:50
Esta semana se ha festejado el Día del Euskera, pero además de los actos propios de esa jornada que tuvo lugar este pasado miércoles, ... hoy se celebrará el concurso de vídeos cortos 'Tiki-toki', organizado para niñas y niños de 9 a 12 años del programa Gazte Klub. Los jóvenes han podido hacer vídeos creados a partir de frases divertidas, refranes o trabalenguas en euskera y hoy se proyectarán y se entregarán los premios, en un acto que tendrá lugar a las seis de la tarde en la casa de cultura Manuel Lekuona.
Con esta actividad se cierran los actos organizados por el Ayuntamiento y Ttakun, que acogieron por ejemplo el miércoles un participativo y ameno Mintzodromoa en Okendo plaza.
