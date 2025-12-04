Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Okendo plaza acogió el Mintzodromoa este miércoles. Isaac farré

Lasarte-oria

Proyección y entrega de premios del concurso de vídeos cortos 'Tiki-toki', este viernes en la casa de cultura

Se verán los trabajos de jóvenes de 9 a 12 años que han participado dentro del programa Gazte Klub

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:50

Comenta

Esta semana se ha festejado el Día del Euskera, pero además de los actos propios de esa jornada que tuvo lugar este pasado miércoles, ... hoy se celebrará el concurso de vídeos cortos 'Tiki-toki', organizado para niñas y niños de 9 a 12 años del programa Gazte Klub. Los jóvenes han podido hacer vídeos creados a partir de frases divertidas, refranes o trabalenguas en euskera y hoy se proyectarán y se entregarán los premios, en un acto que tendrá lugar a las seis de la tarde en la casa de cultura Manuel Lekuona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  3. 3

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  4. 4 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  7. 7

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  8. 8

    «¡Coged las cosas rápido, viene la policía!»
  9. 9

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»
  10. 10

    El consorcio vasco gana la puja a los grandes fondos para comprar la antigua Ibermática

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Proyección y entrega de premios del concurso de vídeos cortos 'Tiki-toki', este viernes en la casa de cultura

Proyección y entrega de premios del concurso de vídeos cortos &#039;Tiki-toki&#039;, este viernes en la casa de cultura