Primera sesión ordinaria del Pleno, a las seis y media de esta tarde

El Diario Vasco lasarte-oria. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Esta tarde, a las 18.30 horas, tendrá lugar el Pleno de este mes de septiembre. El orden del día comenzará con varias daciones de cuenta y también se aprobará, si procede, la modificación de las Prestaciones Patrimoniales Públicas No Tributarias del Servicio de transporte colectivo urbano: tarifas MUGI para el período julio-diciembre 2025 y el incremento adicional del 0,5% de las retribuciones del personal empleado público y los corporativos del Ayuntamiento.

Se informará sobre la declaración de nulidad de las relaciones de puestos de trabajo aprobadas por el Ayuntamiento desde 2007 hasta 2021 estrictamente en lo relativo al complemento específico de dos puestos de agente de la policía municipal, sobre la declaración de caducidad del expediente de revisión de oficio de acuerdo de Tribunal Calificador y sobre la del expediente de revisión de oficio de las bases de procedimiento selectivo. Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de 2025. (titulaciones).

Se dará la resolución de las alegaciones presentadas y aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de los huertos municipales. Y EH Bildu tratará su moción relativa a la 'Dificultad para atender las solicitudes de matriculación en la Haureskola por falta de espacio'. Habrá ruegos y preguntas para finalizar.