Premiados en el sorteo de la Fiesta de Otoño

La asociación Aterpea ha querido premiar la fidelidad de sus clientes y ha hecho entrega esta semana los premios del sorteo de la Fiesta de Otoño. Representantes de la asociación y del Ayuntamiento se reunieron en la mercería Olmi para hacer entrega a Karmele Urkola y Julia Navas los bonos de 500 euros y a Mario Vidal y Carlos García, por su parte, los de 250 euros a cada uno. Los cuatro los recibieron con alegría y deberán utilizarlos antes del día 30 de noviembre.