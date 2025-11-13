Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

ISAAC FARRÉ

Lasarte

Premiados en el sorteo de la Fiesta de Otoño

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

La asociación Aterpea ha querido premiar la fidelidad de sus clientes y ha hecho entrega esta semana los premios del sorteo de la Fiesta de Otoño. Representantes de la asociación y del Ayuntamiento se reunieron en la mercería Olmi para hacer entrega a Karmele Urkola y Julia Navas los bonos de 500 euros y a Mario Vidal y Carlos García, por su parte, los de 250 euros a cada uno. Los cuatro los recibieron con alegría y deberán utilizarlos antes del día 30 de noviembre.

