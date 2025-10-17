El Preferente del Ostadar, líder de su grupo, visita esta tarde al Allerru en Lezo

El Diario Vasco lasarte-oria. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:50 Comenta Compartir

El Preferente masculino de fútbol del Ostadar, líder de su grupo, visitará esta tarde, a las 17.45 horas, al Allerru en el campo Plazeta de Lezo. El equipo que dirige Jon Irureta ha comenzado de la mejor manera posible la temporada y espera poder seguir sumando victorias, como ya lo hiciera la jornada pasada en Michelín ante el Santo Tomas Lizeoa.

El Ostadar demostró todo el compromiso y la motivación que tiene en el campo ante su afición. Fue un partido muy igualado y mientras los lasarteoriatarras fueron algo superiores a los donostiarras en la primera parte, los del Lizeo dieron un paso adelante tras el descanso. El Ostadar aprovechó esa ventaja inicial e hizo el 1-0 en el minuto 28 gracias a un gol de Etxeberria. La ventaja pudo ser mayor, pero los de Lasarte-Oria no acertaron en algunas de las claras oportunidades que tuvieron. Lo dicho, en la segunda parte, el rival apretó más, pero los locales supieron sufrir y lograron mantener la portería a cero.

Alineación: U. Furundarena, D. López, I. García, X. Martínez, X. Etxeberria, M. Arzallus, B. Negredo, A. Iriondo, J. Urruzola, I. Atxaga, U. Igarriz (A. Soroa, A. González, I. Sarasola, J. López, A. Granado, V. Masa, E. Izagirre).

Las chicas

Por su parte, el División de Honor Regional femenino del Ostadar jugará mañana domingo, a las 17.30 horas, ante el Touring en Fandería.