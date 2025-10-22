Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Preferente jugará en casa este próximo fin de semana. ISAAC FARRÉ

Lasarte

El Preferente del Ostadar afianza su liderato de grupo goleando 0-6 a domicilio al Allerru

El Diario Vasco

lasarte-oria.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:10

No ha podido comenzar mejor la temporada el Preferente de fútbol del Ostadar y en la quinta jornada liguera todavía no conoce la derrota. De hecho, líder de su grupo con un empate y cuatro victorias, logró la última este pasado fin de semana, tras un contundente 0-6 ante el Allerru a domicilio.

Los de Jon Irureta hicieron un partido redondo en Lezo. El equipo estuvo intenso, concentrado, motivado y comprometido de principio a fin. «En los momentos sin balón los jugadores estuvieron muy serios y con él, quizás realizaron el mejor partido hasta ahora. Generaron muchas ocasiones, a través de un buen fútbol, y tuvimos ese punto de acierto, que no siempre se tiene, y pudimos materializar esa media docena de goles», destacó el entrenador lasarteoriatarra. El primero en batir al guardameta local fue Etxeberria, en el minuto 16, y el 0-2 llegó en el 36 gracias a Negredo. Izagirre tuvo su día y logró un hat-trick subiendo al marcador visitante los tres goles siguientes. Con el 0-5, Granado, en el minuto 77, sentenció el abultado resultado logrado por el Ostadar en Plazeta.

Es un buen momento del conjunto lasarteoriatarra que seguirá trabajando duro para poder darle continuidad y seguir sumando puntos que le mantengan en lo alto de la tabla.

Alineación: Aitor Soroa, Daniel López, Ibon García, Xabier Martínez, Iker Sarasola, Xabier Etxeberria, Julen López, Beñat Negredo, Julen Urruzola, Endika Izagirre y Ugaitz Igarriz (Unai Furundarena, Adrián Granado, Markel Arzallus, Asier Iriondo, Lander Iraola, Victor Masa, Iker Atxaga).

