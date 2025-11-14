El Preferente de fútbol del Ostadar visita mañana al Internacional

El Diario Vasco Lasarte-Oria. Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

A domicilio jugará este fin de semana el conjunto Preferente masculino del Ostadar. Los de Jon Irureta se desplazan a Matigoxotegi, mañana a las 18.45 horas, para medirse al Internacional. Una nueva oportunidad de los lasarteoriatarras para seguir sumando puntos y mantener el liderato de su grupo.

Con el objetivo de dar continuidad a la buena dinámica del equipo salieron el pasado fin de semana al campo de Michelín en el partido ante el Behobia, pero lo fue nada fácil. Los primeros acercamientos al campo contrario fueron de los lasarteoriatarras, aunque en una ocasión aislada en una jugada a balón parado el rival subió el 0-1 en el minuto 16. Este contratiempo dificultó continuar con el guion establecido del partido, porque ellos se replegaron y se dedicaron a defender esa ventaja.

El Ostadar no estuvo muy acertado con balón en esa primera parte y llegaron al descanso con ese gol del Behobia en contra. Se corrigieron varias cosas para encarar la segunda parte y así llegó el empate en el minuto 66, tras materializar Julen López un penalti que el árbitro pitó por una mano de uno de los jugadores rivales.

Tras realizar varios cambios y dado el buen estado físico de los jugadores de Lasarte-Oria, pudieron seguir empujando hasta el final, generando ocasiones y en el minuto 87 lograron el premio: el 2-1 que subió Iker Atxaga al marcador local.

Alineación: Aitor Soroa, Daniel López, Ibon García, Alexander Zarra, Iñaki Hernández, Asier González, Iker Sarasola, Markel Arzallus, Beñat Negredo, Asier Iriondo y Ugaitz Igarriz (Iker Hernando, Julen López, Iker Lizaso, Adrián Granado, Víctor Masa, Endika Izagirre e Iker Atxaga).