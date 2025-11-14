Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lasarte

El Preferente de fútbol del Ostadar visita mañana al Internacional

El Diario Vasco

Lasarte-Oria.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

A domicilio jugará este fin de semana el conjunto Preferente masculino del Ostadar. Los de Jon Irureta se desplazan a Matigoxotegi, mañana a las 18.45 horas, para medirse al Internacional. Una nueva oportunidad de los lasarteoriatarras para seguir sumando puntos y mantener el liderato de su grupo.

Con el objetivo de dar continuidad a la buena dinámica del equipo salieron el pasado fin de semana al campo de Michelín en el partido ante el Behobia, pero lo fue nada fácil. Los primeros acercamientos al campo contrario fueron de los lasarteoriatarras, aunque en una ocasión aislada en una jugada a balón parado el rival subió el 0-1 en el minuto 16. Este contratiempo dificultó continuar con el guion establecido del partido, porque ellos se replegaron y se dedicaron a defender esa ventaja.

El Ostadar no estuvo muy acertado con balón en esa primera parte y llegaron al descanso con ese gol del Behobia en contra. Se corrigieron varias cosas para encarar la segunda parte y así llegó el empate en el minuto 66, tras materializar Julen López un penalti que el árbitro pitó por una mano de uno de los jugadores rivales.

Tras realizar varios cambios y dado el buen estado físico de los jugadores de Lasarte-Oria, pudieron seguir empujando hasta el final, generando ocasiones y en el minuto 87 lograron el premio: el 2-1 que subió Iker Atxaga al marcador local.

Alineación: Aitor Soroa, Daniel López, Ibon García, Alexander Zarra, Iñaki Hernández, Asier González, Iker Sarasola, Markel Arzallus, Beñat Negredo, Asier Iriondo y Ugaitz Igarriz (Iker Hernando, Julen López, Iker Lizaso, Adrián Granado, Víctor Masa, Endika Izagirre e Iker Atxaga).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Preferente de fútbol del Ostadar visita mañana al Internacional