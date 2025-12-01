Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
La casa de cultura fue un gran escenario en el que disfrutaron los miembros de Jalgune, así como el resto de público asistente. Isaac Farré

Lasarte-Oria

El poder de la diferencia arrasó Kultur Etxea

Miembros de Jalgune, agentes locales y el público disfrutaron del festival en apoyo a la diversidad funcional

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:31

Comenta

Tarde especial la que se vivió tanto en el escenario como en el patio de butacas en la decimonovena edición del Festival de Jalgune ... que se celebró en la casa de cultura. Los miembros de la asociación lasarteoriatarra, comprometida desde sus inicios con la inclusión y el empoderamiento de personas con diversidad funcional para los que el festival ha sido un espacio de crecimiento, aprendizaje y conexión para sus participantes, cantaron y bailaron todo lo que quisieron, pero no estuvieron solos, ya que fueron acompañados por diversos agentes y agrupaciones locales.

