El poder de la diferencia arrasó Kultur Etxea

Tarde especial la que se vivió tanto en el escenario como en el patio de butacas en la decimonovena edición del Festival de Jalgune ... que se celebró en la casa de cultura. Los miembros de la asociación lasarteoriatarra, comprometida desde sus inicios con la inclusión y el empoderamiento de personas con diversidad funcional para los que el festival ha sido un espacio de crecimiento, aprendizaje y conexión para sus participantes, cantaron y bailaron todo lo que quisieron, pero no estuvieron solos, ya que fueron acompañados por diversos agentes y agrupaciones locales.

Presentaron el acto bajo el lema 'El poder de la diferencia', Bea Egizabal y César Marcos. El acto comenzó con la presentación de los miembros de Jalgune. Como novedad, en las butacas se colocaron las fotografías de los participantes de la asociación de Lasarte-Oria, para que el público pudiera sacudir dichos papeles cuando vieran a los protagonistas en el escenario.

La música y la danza fueron el eje central del festival y los asistentes pudieron disfrutar del arin-arin y fandango junto a los dantzaris de Erketz dantza taldea, así como de los bailes tradicionales extremeños, gracias a socios de la casa Virgen de Guadalupe. De Extremadura a Andalucía, los miembros de Jalgune se llenaron de volantes, flecos y lunares para bailar sevillanas junto a los amigos de Semblante Rociero. Y como no podía ser de otra manera, los payasos Pirritx, Porrotx eta Marimotots tampoco faltaron a su cita y cantaron y bailaron 'Pausoka Pausoka'. El festival acabó con karaoke en el que participaron miembros y monitores de Jalgune.