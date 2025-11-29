Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lasarte

Partido del Preferente de fútbol del Ostadar ante Sanpedrotarra

El Diario Vasco

lasarte-oria.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:23

Los aficionados al fútbol podrán acercarse por Michelín para ver el encuentro que jugará esta mañana, a partir de las 11.20 horas, el Preferente del Ostadar ante el Sanpedrotarra.

La jornada pasada, el equipo de Jon Irureta empató ante el Usurbil. Un resultado Esperado, ya que estuvieron bastante igualados los dos conjuntos, ninguno quiso arriesgar demasiado. Como es habitual en los derbis de la zona, fue un encuentro bastante cerrado. Tanto el Ostadar como el Usurbil tuvieron sus ocasiones, los locales generaron más opciones, pero los lasarteoriatarras las más claras. Pero ninguno pudo subir ninguna al marcador y se repartieron los puntos.

Alineación: U. Furundarena, D. López, X. Martínez, A. Zarra, I. Sarasola, M. Arzallus, B. Negredo, A. Iriondo, J. Urruzola, L. Iraola, I. Atxaga y U. Igarriz (M. Arzallus, A. González, A. Soroa, A. Granado, V. Masa, E. Izagirre).

El División de Honor

El División de Honor Regional femenino jugará hoy, a las 15.00 horas, ante el Irauli Bosteko en Matigoxotegi.

