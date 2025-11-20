Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lasarte

Partido en casa del División de Honor Regional de fútbo-sala ante Janrablue

lasarte-oria.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:02

Nueva jornada liguera para los equipos de fútbol-sala del Eguzki. El División de Honor Regional Eguzki Arkupe Rehabilitaciones se enfrenta hoy, a las 20.50 horas, al Janrablue futsal en el Polideportivo municipal.

En cuanto al resto de equipos, los lasarteoriatarras jugarán mañana y pasado. El Eguzki Ventanas ISU Leihoak B recibirá mañana, a las 16.00 horas, la visita del Tolosa. En el Artaleku, a las doce del mediodía, se medirá mañana el Eguzki Taller Lekuona al Irun futsal. El Eguzki Andatza taberna B jugará mañana, a las 14.00 horas, ante el Antiguoko. Y el domingo, el Eguzki bar Escalerilla se enfrentará al Antiguoko, a las 11.10 horas, en el polideportivo Maialen Chourraut y el Eguzki bar Patricio lo hará, antes alas 9.30 horas, también en casa ante el Lauburu Ibarra.

Torneo Navidad

Del 22 de diciembre al 3 de enero el club Eguzki ha organizado su VIII Torneo de Navidad para jugadores infantiles, alevines y benjamines. La inscripción está abierta hasta el 15 de diciembre y tendrá un coste de 10 euros por niño.

