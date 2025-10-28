Participativa Fiesta de Otoño de Aterpea

Martes, 28 de octubre 2025, 20:05 Comenta Compartir

Los comercios de Aterpea celebraron este pasado fin de semana la jornada central de la Fiesta de Otoño, con la que la asociación y el Ayuntamiento han querido poner en valor el papel de los pequeños establecimientos locales, promoviendo el consumo responsable y el ocio en la localidad. Hubo diversas iniciativas como un taller infantil, exhibición de zumba, conciertos y tardeo con dj. Este próximo sábado, 1 de noviembre, habrá chocolatada en Okendo plaza.