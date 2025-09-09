Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Cientos de vecinos se dieron cita en Okendo plaza para denunciar la situación en Palestina. ISAAC FARRÉ

Lasarte-Oria

Participativa cacerolada para denunciar nuevamente «el genocidio en Palestina»

Los vecinos, convocados por la plataforma ciudadana Lasarte-Oria Palestinarekin, se reunieron en Okendo

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:25

«La entidad sionista de Israel continúa su operación de genocidio contra Gaza y contra el pueblo palestino. Y nosotras desde Lasarte-Oria, al igual ... que en otros muchos lugares de Euskal Herria, salimos a la calle una vez más para denunciar el exterminio al que está siendo sometida Palestina con la complicidad criminal de Occidente colectivo y para expresar nuestra solidaridad con el pueblo palestino, con su resistencia y también con el resto de países que sufre la agresión imperial sionista, especialmente la heroica Yemen, cuyo Primer Ministro y la mitad de su gabinete fue ejecutado en un ataque israelí», destacaron en su escrito los convocantes.

