Participativa cacerolada para denunciar nuevamente «el genocidio en Palestina»

«La entidad sionista de Israel continúa su operación de genocidio contra Gaza y contra el pueblo palestino. Y nosotras desde Lasarte-Oria, al igual ... que en otros muchos lugares de Euskal Herria, salimos a la calle una vez más para denunciar el exterminio al que está siendo sometida Palestina con la complicidad criminal de Occidente colectivo y para expresar nuestra solidaridad con el pueblo palestino, con su resistencia y también con el resto de países que sufre la agresión imperial sionista, especialmente la heroica Yemen, cuyo Primer Ministro y la mitad de su gabinete fue ejecutado en un ataque israelí», destacaron en su escrito los convocantes.

Desde la plataforma lasarteoriatarra destacaron que «el régimen sionista, envalentonado por el apoyo incondicional de EEUU y de la UE, da ahora un nuevo paso en su escalada genocida con la operación de toma de control de la ciudad de Gaza, para la que ya ha convocado a 60.000 reservistas. Es también ese apoyo incondicional por parte de Occidente el que permite que se asesine sin disimulo a las periodistas que nos cuentan desde Gaza los horrores del genocidio. Al menos 246 periodistas han sido asesinadas por la entidad sionista desde octubre de 2023. No sólo buscan el exterminio total de Palestina, sino que buscan, además, hacerlo sin testigos para poder después reescribir la historia».

Pero desde Lasarte-Oria lo tienen claro «no lo van a conseguir. Están quedando retratados como lo que siempre han sido: un proyecto ideológico criminal, racista, imperialista y genocida. Por muchos esfuerzos que se hagan para su blanqueamiento, como con Eurovisión o de La Vuelta, son cada vez más las personas levantan la voz y se organizan contra la entidad genocida».