Okendo Zinema Taldea organizó la proyección del documental 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako' en la casa de cultura. Isaac farré

Lasarte-Oria

Okendo Zinema Taldea proyectará este viernes la película 'La voz de Hind'

El largometraje, que recibió el premio del público en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, se podrá ver a las 20.00 horas

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:50

Comenta

Esta tarde Okendo Zinema Taldea vuelve a la casa de cultura con una nueva proyección, en esta ocasión, la película 'La voz de Hind', ... que se pasará a las 20.00 horas. Las entradas, a 6 euros.

