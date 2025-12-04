Okendo Zinema Taldea proyectará este viernes la película 'La voz de Hind'

Esta tarde Okendo Zinema Taldea vuelve a la casa de cultura con una nueva proyección, en esta ocasión, la película 'La voz de Hind', ... que se pasará a las 20.00 horas. Las entradas, a 6 euros.

Los lasarteoriatarras que se animen a acudir al auditorio de Manuel Lekuona podrán disfrutar de este largometraje que cosecha ya gran éxito. En el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, la película fue premiada con el Premio del Público-Ciudad de Donostia, con una puntuación muy alta por parte de los espectadores. Asimismo, en el de Venecia, este trabajo recibió una ovación de 23 minutos que mantuvo al público de pie.

La película, dirigida por Kaouther Ben Hania e interpretada por Saja Kilani, Motaz Malhees, Amer, Hlehel y Clara Khoury narra la historia real que sucedió «en enero de 2024, cuando voluntarios de la Media Luna Roja recibieron una llamada telefónica de auxilio: era Hind Rajab, una niña de seis años atrapada en un coche que estaba siendo bombardeado por el ejército israelí en la franja de Gaza». 'La voz de Hind' sumergirá al público lasarteoriatarra, a través de las grabaciones reales registradas aquel día, en ese intento desesperado por rescatar a la niña, en un acto de memoria y resistencia en el que la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania desdibuja las fronteras entre ficción y no ficción en una poderosa búsqueda, no solo de verdad, sino de justicia para el pueblo palestino», detallan los responsables.

Un viernes más, los miembros de Okendo Zinema Taldea dan la oportunidad a los aficionados al cine y demás lasarteoriatarras de disfrutar de grandes trabajos cinematográficos sin moverse de la localidad. La última cita de Okendo Z.T. fue con la proyección del documental 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako'. Tras el pase, la directora Inge Mendioroz Ibañez y la guionista lasarteoriatarra Idoia Garzes Aldazabal estuvieron en el coloquio que compartieron con los asistentes.