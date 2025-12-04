Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lasarte

Nuevo triunfo del Eguzki Arkupe Rehabilitaciones de fútbol-sala ante Oiartzun

El Diario Vasco

lASARTE-oRIA.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:50

Comenta

El División de Honor Regional de fútbol-sala Eguzki Arkupe Rehabilitacion ha logrado una nueva victoria este pasado fin de semana, en esta ocasión 5-6, ante Oiar-tzun. Los goleadores fueron Álvarez (3), Arco, Beñat e Ibai. El conjunto lasarteoriatarra es quinto en la clasificación, con 15 puntos, precisamente tras haberse impuesto al conjunto de Oiartzun que es tercero en la tabla.

En cuanto al resto de resultados, el Primera Regional Eguzki Ventanas ISU Leihoak B se impuso 5-3 al Janrablue, con dos goles de Markel (3) y Arco (2). En el Polideportivo municipal también goleó el juvenil Eguzki Taller Lekuona goleó al Zumarraga, 10-2.

Los goleadores fueron; Markel (3); Arruti (3), Jota (2), Regue y Patxu. El infantil B Eguzki Andatza taberna ganó por la mínima 4-5, al Laurburu, con goles de Oliva (3), Amets y Alain. El infantil Eguzki Patricio también venció al Lauburu, 3-2, con goles de Amets (2) y Gartzi. El Eguzki bar Escalerilla descansó esta pasada jornada.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  3. 3

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  4. 4 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  7. 7

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  8. 8

    «¡Coged las cosas rápido, viene la policía!»
  9. 9 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  10. 10

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nuevo triunfo del Eguzki Arkupe Rehabilitaciones de fútbol-sala ante Oiartzun