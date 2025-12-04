Nuevo triunfo del Eguzki Arkupe Rehabilitaciones de fútbol-sala ante Oiartzun

LasarteNuevo triunfo del Eguzki Arkupe Rehabilitaciones de fútbol-sala ante Oiartzun
El Diario Vasco
lASARTE-oRIA.
Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:50
El División de Honor Regional de fútbol-sala Eguzki Arkupe Rehabilitacion ha logrado una nueva victoria este pasado fin de semana, en esta ocasión 5-6, ante Oiar-tzun. Los goleadores fueron Álvarez (3), Arco, Beñat e Ibai. El conjunto lasarteoriatarra es quinto en la clasificación, con 15 puntos, precisamente tras haberse impuesto al conjunto de Oiartzun que es tercero en la tabla.
En cuanto al resto de resultados, el Primera Regional Eguzki Ventanas ISU Leihoak B se impuso 5-3 al Janrablue, con dos goles de Markel (3) y Arco (2). En el Polideportivo municipal también goleó el juvenil Eguzki Taller Lekuona goleó al Zumarraga, 10-2.
Los goleadores fueron; Markel (3); Arruti (3), Jota (2), Regue y Patxu. El infantil B Eguzki Andatza taberna ganó por la mínima 4-5, al Laurburu, con goles de Oliva (3), Amets y Alain. El infantil Eguzki Patricio también venció al Lauburu, 3-2, con goles de Amets (2) y Gartzi. El Eguzki bar Escalerilla descansó esta pasada jornada.