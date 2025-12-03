Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mintzodromoa Lasarte-Orian

Okendo plazan elkartu ziren euskaltegietako ikasleak eta giro lasaian hizkuntza praktikatu nahi duten euskaldunak

DV

Asteazkena, 3 abendua 2025, 14:30

Comenta

Euskararen Nazioarteko Eguneko egitarauaren barruan, atzo goizean Mintzodromoa antolatu zuen Udaletxeak, Ttakun Kultur Elkartearekin elkarlanean. Okendo plazan elkartu ziren bereziki Lasarte-Oriako euskaltegietako ikasleak eta giro lasaian hizkuntza praktikatu nahi duten euskaldunak. Ekimenaren helburua euskararen erabilera sustatu eta erabilera hori kalera ateratzea izan zen, jendea Mintzodromoan euskaraz solasean jarriz.

