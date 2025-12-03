Mintzodromoa Lasarte-Orian
Okendo plazan elkartu ziren euskaltegietako ikasleak eta giro lasaian hizkuntza praktikatu nahi duten euskaldunak
DV
Asteazkena, 3 abendua 2025, 14:30
Euskararen Nazioarteko Eguneko egitarauaren barruan, atzo goizean Mintzodromoa antolatu zuen Udaletxeak, Ttakun Kultur Elkartearekin elkarlanean. Okendo plazan elkartu ziren bereziki Lasarte-Oriako euskaltegietako ikasleak eta giro lasaian hizkuntza praktikatu nahi duten euskaldunak. Ekimenaren helburua euskararen erabilera sustatu eta erabilera hori kalera ateratzea izan zen, jendea Mintzodromoan euskaraz solasean jarriz.