Mintzodromoa Euskararen Egunaren baitan

LasarteMintzodromoa Euskararen Egunaren baitan
Asteazkena, 3 abendua 2025, 20:28
Euskararen Nazioarteko Eguneko egitarauaren barruan, atzo goizean Mintzodromoa antolatu zuen Udaletxeak, Ttakun Kultur Elkartearekin elkarlanean. Okendo plazan elkartu ziren bereziki Lasarte-Oriako euskaltegietako ikasleak eta giro lasaian hizkuntza praktikatu nahi duten euskaldunak. Ekimenaren helburua euskararen erabilera sustatu eta erabilera hori kalera ateratzea izan zen, jendea Mintzodromoan euskaraz solasean jarriz.