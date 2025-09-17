Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Monjas y el párroco en la presentación de los actos. ISAAC FARRÉ

Lasarte-Oria

Mesa redonda en torno al monasterio para empezar este jueves los actos por el 350 aniversario de las Brígidas

Participarán en el coloquio, a partir de las 19.00 horas, José Achón, Santos Sarasola y Félix Garitano

El Diario Vasco

Lasarte-Oria.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:57

El municipio estará de celebración estos próximos tres días participando en los actos por el 350 aniversario del convento de las Madres Brígidas de ... Lasarte-Oria. Este acontecimiento importante, tanto a nivel histórico, cultural y religioso, arrancará con la primera cita de este jueves: la mesa redonda en torno al monasterio. El coloquio será a las 19.00 horas y en él participarán José Achón, catedrático de Historia de la Universidad de Deusto, Santos Sarasola, humanista cristiano, y Felix Garitano, pastoralista. Los asistentes a la mesa redonda podrán conocer más detalles sobre este espacio religioso que, como ya destacaron durante la presentación de los actos de la semana pasada, el monasterio es parte indispensable del municipio como referente histórico y como centro de cultura también. Como aseguró el propio Garitano: «el deseo de la comunidad de religiosas es celebrarlo con los y las habitantes del municipio de Lasarte-Oria, con el que comparte su larga historia, como por ejemplo la constitución del Ayuntamiento hace casi cuarenta años en la capilla del monasterio. Este convento de las Madres Brígidas es el único monumento histórico-artístico de la localidad, espacio que muchas personas acuden a conocer, por lo que es responsabilidad de todos apreciarlo y cuidarlo». El coloquio de esta tarde será una buena oportunidad para saber más sobre la historia del convento lasarteoriatarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  4. 4

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  5. 5 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  6. 6

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  7. 7 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  8. 8 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  9. 9 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mesa redonda en torno al monasterio para empezar este jueves los actos por el 350 aniversario de las Brígidas

Mesa redonda en torno al monasterio para empezar este jueves los actos por el 350 aniversario de las Brígidas