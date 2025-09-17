Mesa redonda en torno al monasterio para empezar este jueves los actos por el 350 aniversario de las Brígidas

El Diario Vasco Lasarte-Oria. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:57

El municipio estará de celebración estos próximos tres días participando en los actos por el 350 aniversario del convento de las Madres Brígidas de ... Lasarte-Oria. Este acontecimiento importante, tanto a nivel histórico, cultural y religioso, arrancará con la primera cita de este jueves: la mesa redonda en torno al monasterio. El coloquio será a las 19.00 horas y en él participarán José Achón, catedrático de Historia de la Universidad de Deusto, Santos Sarasola, humanista cristiano, y Felix Garitano, pastoralista. Los asistentes a la mesa redonda podrán conocer más detalles sobre este espacio religioso que, como ya destacaron durante la presentación de los actos de la semana pasada, el monasterio es parte indispensable del municipio como referente histórico y como centro de cultura también. Como aseguró el propio Garitano: «el deseo de la comunidad de religiosas es celebrarlo con los y las habitantes del municipio de Lasarte-Oria, con el que comparte su larga historia, como por ejemplo la constitución del Ayuntamiento hace casi cuarenta años en la capilla del monasterio. Este convento de las Madres Brígidas es el único monumento histórico-artístico de la localidad, espacio que muchas personas acuden a conocer, por lo que es responsabilidad de todos apreciarlo y cuidarlo». El coloquio de esta tarde será una buena oportunidad para saber más sobre la historia del convento lasarteoriatarra.

