Lourdes Acevedo, Agustín Valdivia y Maite Iglesias presentaron el nuevo cursos de la Casa de la Mujer.

Lasarte-Oria

El lunes se abrirá el plazo para los cursos de la Casa de la Mujer

Las personas interesadas tendrán la semana que viene, del 8 al 12 de septiembre, para inscribirse

María Cortés

Lasarte-Oria

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:17

Las mujeres de Lasarte-Oria podrán disfrutar, un año más, de las actividades que oferta la Casa de la Mujer para este nuevo curso. ... El Ayuntamiento de la localidad, a través de la Casa de la Mujer, ha dado a conocer recientemente la programación de cursos y actividades que se desarrollará entre este mes y enero de 2026. La presentación contó con la presencia del alcalde, Agustín Valdivia, la concejala de Servicios Sociales, Lourdes Acevedo, y la técnica de Igualdad y responsable de la Casa de la Mujer, Maite Iglesias.

