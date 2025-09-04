El lunes se abrirá el plazo para los cursos de la Casa de la Mujer

Las mujeres de Lasarte-Oria podrán disfrutar, un año más, de las actividades que oferta la Casa de la Mujer para este nuevo curso. ... El Ayuntamiento de la localidad, a través de la Casa de la Mujer, ha dado a conocer recientemente la programación de cursos y actividades que se desarrollará entre este mes y enero de 2026. La presentación contó con la presencia del alcalde, Agustín Valdivia, la concejala de Servicios Sociales, Lourdes Acevedo, y la técnica de Igualdad y responsable de la Casa de la Mujer, Maite Iglesias.

El primer edil aprovechó la ocasión para animar a las mujeres a apuntarse, recordando que «los cursos se han diseñado para su desarrollo personal, para que las mujeres del municipio hagan comunidad y que el centro está abierto para todas ellas, para que lo aprovechen y lo disfruten».

La concejala Lourdes Acevedo, por su parte, incidió en que este centro de las mujeres «es un espacio para conciliar la parte lúdica, la relación entre mujeres y la parte de concienciación, que es fundamental».

Por su parte, Maite Iglesias desgranó los detalles de la oferta, que se articula principalmente a través de la Escuela de Empoderamiento para las Mujeres, que cada año recibe una mayor demanda.

Dos nuevos cursos

En respuesta al éxito de participación, para este curso se han han incorporado dos nuevas opciones: 'Duelando juntas', para ayudar a aquellas mujeres que se encuentran en situación de duelo, para que tengan un espacio y un apoyo para lidiar con esta situación y 'Expresando quién soy', que se articula como un lugar en el que expresar quién es cada una, contar lo que nos ocurre, y tener así una orientación para sentirse mejor. En total, se ofertan una veintena de cursos y talleres, muchos de ellos gratuitos. «Los que no lo son, tienen precios muy reducidos, de forma que ello no sea un obstáculo para apuntarse», destacaron.

Los cursos se impartirán desde el 29 de septiembre al 30 de enero, pero las inscripciones se desarrollarán la semana que viene, del 8 al 12 de septiembre, pudiéndolo hacer online a través de la web municipal o en la propia Casa de la Mujer (Plaza Aralar 5). En aquellos cursos en los que la demanda supere a la oferta de plazas, la adjudicación se realizará mediante sorteo el 16 de septiembre. Para aquellos cursos de pago, y solo los de pago, se abrirá otro plazo de matriculación definitiva del 17 al 19 de septiembre, ambos incluidos.

La programación completa, así como los detalles de horarios, precios y modalidades, está disponible en la Casa de la Mujer y en la web del Ayuntamiento.

Además, la Casa de la Mujer seguirá impulsando el uso autónomo de sus instalaciones por parte de grupos de mujeres del municipio, con manualidades, costura, trabajos de ganchillo, cestería, molienda o bisutería, promoviendo la participación activa y el empoderamiento colectivo.