La lluvia acompañó a los lasarteoriatarras en el 31 de agosto de San Sebastián

No hubo suerte en esta ocasión con el tiempo en los actos de conmemoración del asedio del 31 de agosto a San Sebastián, en ... el que un año más tomaron parte vecinos de la localidad. La representación local estuvo encabezada por Lozet y pese a la mala climatología tomaron parte en la casi totalidad de los actos previstos.

Nueve miembros de Lozet y representación también de la tamborrada de la sociedad Artesana se dieron cita durante el domingo en la capital guipuzcoana, dentro de un programa muy amplio que año tras año se promueve en Donostia para conmemorar una fecha especial para la ciudad. Toma un importante peso la representación de la contienda entre los distintos ejércitos, dentro de la cual se dejan ver los miembros de Lozet. De hecho, desde el grupo lasarteoriatarra toman parte en los tres ejércitos que protagonizan el enfrentamiento: Británico, portugués y francés.

Mucho humo, ruido de disparos y público siguiendo una representación que se vio afectada por la lluvia, que en muchos momentos cayó de manera intensa. Ya en el inicio en la plaza Zuloaga la lluvia se manifestó con contundencia, pero todo lo previsto discurrió, exceptuando la representación prevista en la zona del Kursaal que finalmente fue cancelada. También se dejaron ver los miembros de la tamborrada por las calles.