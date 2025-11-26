Lasarte-Oria recauda 626 euros a favor de la investigación del cáncer infantil

La localidad volvió a demostrar su compromiso con las causas solidarias en la quinta edición de la Chocolatada Solidaria celebrada recientemente en la plaza ... Okendo. En esta ocasión, los responsables de la iniciativa, un grupo de lasarteoriatarras, con la colaboración del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento, han informado que se han recaudado «626 euros que se destinarán íntegramente al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona para colaborar en la investigación del cáncer infantil».

A pesar del mal tiempo, numerosas personas se acercaron a la carpa solidaria para colaborar con su aportación y disfrutar de un chocolate o bizcocho. Como novedad, este año se celebró un Bingo Solidario, organizado gracias a la implicación de varios comercios y profesionales locales, que contribuyeron desinteresadamente con regalos y obsequios para los premios.

La organización agradece de manera especial «la solidaridad de la ciudadanía», así como la colaboración de los establecimientos participantes «cuyo apoyo ha sido esencial para el éxito de esta edición». Colaboraron en la iniciativa diversos establecimientos: Kairos, Cafés M. Berasategi, Oreama, Lilura, Martin Berasategui, así como La Perla Talaso Sport o el jugador de la Real Sociedad, Jon Martín.

El importe recaudado ayudará a seguir desarrollando líneas de investigación y tratamientos pioneros en la lucha contra el cáncer infantil, una enfermedad que afecta cada año a 1.200 niños y niñas en España y que requiere investigación específica.

Como destacaron los responsables de la iniciativa, «el cáncer infantil es completamente distinto al cáncer del adulto y aún no logra superarlo el 20% de los niños y niñas que lo padecen. Requiere una investigación específica y apenas recibe apoyos del sector público ni del privado. El Hospital Sant Joan de Déu es un centro de referencia nacional e internacional en el tratamiento y la investigación del cáncer infantil. Es, además, una entidad sin ánimo de lucro que recibe el apoyo de la sociedad para impulsar líneas de investigación y nuevos tratamientos, muchos de ellos, pioneros en el mundo».