Lasarte-Oria apuesta por reforzar la recogida del cartón comercial

El Ayuntamiento va a poner en marcha una campaña informativa específica dirigida al comercio y la hostelería del municipio para mejorar la gestión del cartón ... que generan estos establecimientos. El Consistorio, a través de la Mancomunidad de San Marcos, ofrece desde 2017 un servicio de recogida directa de cartón en los propios establecimientos comerciales. En 2022 se aprobó, además, la nueva Ordenanza Municipal de Residuos Domésticos y Comerciales, que refuerza este modelo y regula su funcionamiento. Esta ordenanza se ha elaborado en coherencia con la Ley 7/2022.

El alcalde Agustín Valdivia recuerda que según el artículo 9 de la Ordenanza, «los contenedores azules situados en la vía pública son de uso exclusivo para el papel y cartón generados en los hogares. Los comercios y la hostelería disponen de un sistema específico para gestionar su cartón. Con esta campaña queremos recordar la norma, acompañar al sector y mejorar la limpieza y la accesibilidad en las calles». Señaló el primer edil que se trata de dar un paso adelante respecto a la situación actual, «en la que una parte del cartón comercial acaba apilado en la vía pública».

Visitas

La campaña incluye el envío de una carta, un díptico informativo sobre el sistema de recogida de cartón comercial y un programa de visitas presenciales a todos los establecimientos. Desde este lunes y hasta el 5 de diciembre se visitarán los 186 comercios del municipio para informar y fomentar su adhesión al servicio de recogida de cartón en los propios locales. Y del 15 y el 23 de diciembre se realizará un segundo recorrido de seguimiento a estos mismos establecimientos, además de las visitas a los 91 locales de hostelería para revisar el servicio de recogida de envases y biorresiduos que ya utilizan. Se les informará sobre la recogida de cartón comercial. Durante las mismas se explicarán las franjas horarias de depósito y recogida y se recogerán propuestas para ajustar el funcionamiento del servicio. También se resolverán dudas y se facilitará la tramitación de las solicitudes a la Mancomunidad de San Marcos.

La campaña se desarrolla coincidiendo con la Semana Europea de la Prevención de Residuos. «Es una buena ocasión para recordar que reducir, reutilizar y reciclar mejor es tarea de todos. El comercio y la hostelería son aliados clave en la consecución de estos objetivos, mediante herramientas concretas y alineadas con la normativa europea y estatal».