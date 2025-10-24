Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lasarte

Jornada central con varias actividades de la Fiesta de Otoño de Aterpea

El Diario Vasco

lasarte-oria.

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:00

Comenta

Con el objetivo de poner en valor el papel del pequeño comercio, la hostelería y los servicios locales, promoviendo el consumo responsable y el disfrute del entorno urbano, también en esta época del año, hoy se celebrará la jornada central de la Fiesta de Otoño de Aterpea. En colaboración con el Ayuntamiento, habrá varias iniciativas hoy. De 11.00 a 13.00 horas tendrá lugar el taller infantil 'Gure Udazkena' en Amali Jolasdenda. Por otro lado, habrá varias actividades en el Arkupe taberna como cortador de jamón toda la mañana, exhibición de baile a cargo del Gimnasio Saito, de 14.00 a 14.30 horas, y por la tarde, de 19.00 a 21.00, concierto. Y, para quienes quieran prolongar la jornada, tardeo con dj en el Buenetxea, de 19.00 a 22.00 horas.

Además, hasta el 1 de noviembre, todas las personas que realicen sus compras en los establecimientos participantes podrán entrar en el sorteo de 1.500 euros en vales de compra, que se podrán canjear posteriormente en los mismos comercios adheridos a la campaña. Ese día también habrá una chocolatada popular en Okendo plaza, de 17.00 a 19.00 horas.

Farmacia de guardia

Hoy abre, en horario diurno de 09.00 a 22.00 horas, la farmacia Kniese, en kale Nagusia, número 71.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  3. 3 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  4. 4 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  5. 5 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  6. 6 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  7. 7

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  8. 8 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  9. 9 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  10. 10

    El acoso a la Ertzaintza se agrava tras el boicot a la charla de dos agentes en la EHU en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jornada central con varias actividades de la Fiesta de Otoño de Aterpea