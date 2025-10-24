Jornada central con varias actividades de la Fiesta de Otoño de Aterpea

El Diario Vasco lasarte-oria. Viernes, 24 de octubre 2025, 21:00 Comenta Compartir

Con el objetivo de poner en valor el papel del pequeño comercio, la hostelería y los servicios locales, promoviendo el consumo responsable y el disfrute del entorno urbano, también en esta época del año, hoy se celebrará la jornada central de la Fiesta de Otoño de Aterpea. En colaboración con el Ayuntamiento, habrá varias iniciativas hoy. De 11.00 a 13.00 horas tendrá lugar el taller infantil 'Gure Udazkena' en Amali Jolasdenda. Por otro lado, habrá varias actividades en el Arkupe taberna como cortador de jamón toda la mañana, exhibición de baile a cargo del Gimnasio Saito, de 14.00 a 14.30 horas, y por la tarde, de 19.00 a 21.00, concierto. Y, para quienes quieran prolongar la jornada, tardeo con dj en el Buenetxea, de 19.00 a 22.00 horas.

Además, hasta el 1 de noviembre, todas las personas que realicen sus compras en los establecimientos participantes podrán entrar en el sorteo de 1.500 euros en vales de compra, que se podrán canjear posteriormente en los mismos comercios adheridos a la campaña. Ese día también habrá una chocolatada popular en Okendo plaza, de 17.00 a 19.00 horas.

Farmacia de guardia

Hoy abre, en horario diurno de 09.00 a 22.00 horas, la farmacia Kniese, en kale Nagusia, número 71.