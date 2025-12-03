Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Estitxu Alkorta, Agustín Valdivia y Nagore Durán en la presentación de la Gala del Deporte. Isaac Farré

Lasarte-Oria

Jon Ibisate, María Ongay y Dídac Morales serán premiados en la Gala del Deporte

El evento, que alcanza su undécima edición, se celebrará el 12 de diciembre a las 18.00 horas en el auditorio Manuel Lekuona

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:28

Comenta

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha dado a conocer a los premiados de este año de la XI Gala del Deporte, que se celebrará ... el próximo 12 de diciembre, a las 18.00 horas, en el auditorio de la Casa de Cultura Manuel Lekuona. El acto contará con entrada libre hasta completar aforo y combinará el reconocimiento al mérito deportivo con una propuesta cultural abierta al público.

