Jon Ibisate, María Ongay y Dídac Morales serán premiados en la Gala del Deporte

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha dado a conocer a los premiados de este año de la XI Gala del Deporte, que se celebrará ... el próximo 12 de diciembre, a las 18.00 horas, en el auditorio de la Casa de Cultura Manuel Lekuona. El acto contará con entrada libre hasta completar aforo y combinará el reconocimiento al mérito deportivo con una propuesta cultural abierta al público.

En la presentación participaron el alcalde Agustín Valdivia; la concejala de Participación Ciudadana y Transparencia, Nagore Durán; y la segunda teniente de alcalde y concejala de Euskera, Estitxu Alkorta, en representación de la edil de Deportes, Goizalde Pildain, ausente por motivos de salud.

Jon Ibisate Alday El jugador de rugby recibirá el premio a la trayectoria deportiva.

María Ongay Varela A la judoka del club Tolosa se le otorgará el premio a la mujer deportista.

Dídac Morales Robles El especialista en Brazilian Jiu-Jitsu y grappling recogerá el premio para el mejor deportista en categoría masculina.

Los representantes municipales dieron a conocer los tres nombres que serán los premiados en esta edición: Jon Ibisate Alday recibirá el premio a la trayectoria deportiva. El jugador de rugby inició su carrera a los 8 años en Beltzak RT y después compaginó el juego con el arbitraje. Actualmente es árbitro internacional en plena proyección».

El premio a la mujer deportista será para la judoka María Ongay Varela, del club Tolosa. Ongay ha conseguido grandes resultados en categoría veterana, como el oro en la Copa de España y plata en la Supercopa de España 2025. Y el premio para el mejor deportista en categoría masculina es para Dídac Morales Robles. Este joven de 22 años es especialista en Brazilian Jiu-Jitsu y grappling. Ha logrado más de 55 victorias en menos de un año, con 10 oros, 6 platas y un bronce. Ha sido campeón del mundo amateur en el ADCC World Championship 2025 (Varsovia) y subcampeón de Europa. Es una promesa emergente del deporte.

En la presentación, el alcalde subrayó la importancia de esta cita anual como espacio de reconocimiento público. «Esta gala no es un acto cualquiera. Es un momento para detenernos, mirar a nuestro alrededor y agradecer. Agradecer a quienes, desde diferentes disciplinas, llevan el nombre de Lasarte-Oria con dignidad y entrega; a quienes inspiran a las nuevas generaciones desde la pista, el tatami o el terreno de juego; a quienes, como las personas galardonadas en esta edición, encarnan lo mejor de lo que entendemos por deportistas ejemplares».

124 propuestas

Un año más, el de esta edición ha sido un proceso participativo con amplia respuesta ciudadana. La concejal Nagore Durán explicó cómo se ha desarrollado el proceso participativo, destacando su carácter abierto e inclusivo. «La ciudadanía pudo presentar sus propuestas entre el 23 de octubre y el 9 de noviembre, tanto online como en los buzones repartidos por el municipio», informó y matizó que «en total, se recogieron 124 propuestas, de las cuales resultaron válidas 92: para el premio a la deportista femenina se recibieron 10 propuestas, de las cuales 2 resultaron válidas; para el del deportista masculino se recibieron 99 propuestas, de las cuales 78 fueron válidas; para el galardón a la trayectoria deportiva se recogieron 15 propuestas, 12 de ellas válidas».

Tras la validación de propuestas y el recuento de votos emitidos por entidades deportivas y personas de la Comisión de Deportes, se confirmaron los tres nombres ganadores: Jon Ibisate, María Ongay y Dídac Morales.

Por su parte, Estitxu Alkorta quiso aprovechar su intervención para tener unas palabras hacia la concejala de Deportes. «Quiero enviar un fuerte abrazo a mi compañera Goizalde Pildain, que hoy no ha podido acompañarnos en esta presentación debido a una indisposición. Le deseamos una pronta recuperación y la recordamos con cariño, especialmente en un día como hoy en el que tanto le habría gustado estar presente».