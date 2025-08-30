Herriko bizilagunak igande honetan arituko dira Donostian abuztuaren 31n egunean

Lasarte-OriaHerriko bizilagunak igande honetan arituko dira Donostian abuztuaren 31n egunean
Lozet kolektiboko bederatzi kidek protagonismo berezia izango dute Gipuzkoako hiriburuan
El Diario Vasco
Lasarte-Oria.
Larunbata, 30 abuztua 2025, 21:31
Urtero gertatzen den bezala, abuztuaren 31n, igandean, ospatuko da 1813. urtean Donostian izandako erasoa. Urtero ekitaldi batzuk egiten dira, Donostiako lurretan bizitako liskar militarrarekin, ... eta beste behin lasarteoriatarrak izango dira, Lozet kolektiboko bederatzi kideren protagonismo bereziarekin. Horiez gain, herriko danborradako kideak ere bilduko dira igande honetan Gipuzkoako hiriburuan.
1813an Donostia erre eta suntsitu zeneko oroitzapena da. Astean zehar historiaren pisu nabarmena duten hainbat jarduerarekin ospatzen da eta aurten berrikuntza gisa Thomas Graham britainiar militarraren txanpon bat erakutsiko da, hiriaren suntsiketan parte hartu zuena.
Gaurko ekitaldian parte hartuko duten Lozeteko bederatzi kideek soldaduak irudikatuko dituzte, zehazki, guduaren protagonista diren hiru armadak: Britainiarrak, portugesak eta frantziarrak.
Ekitaldiak goizean hasiko dira meza batekin Santa Marian, eta ondoren lore-eskaintza egingo dute Portaletasen, Lasarte Oriako taldea bertan dela. Lozeten esanetan, arratsaldean britainiarrek eta portugaldarrek Kursaaletik ekingo diote norgehiagokaren antzezpenari, eta frantziarrek, berriz, Zuloaga plazatik.
