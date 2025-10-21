Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zabaleta auzoan burutuko den bertso saioaren aurkezpena egin zuten atzo elkarte ezberdineko ordezkariek. Isaac Farré

Lasarte-Oria

'Heriotzaz, beldurretik maitasunera' bertso saioa azaroaren 15ean izango da

Zabaletako auzo elkarteko egoitzan izango da hitzordua, eguerdiko 12:00etan, eta sarrerak salgai daude dagoeneko Ariman eta Orbelan

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Asteartea, 21 urria 2025, 20:34

Comenta

'Heriotzaz, beldurretik maitasunera' bertso saioa aurkeztu zuten atzo Hil Argi, Borobilean, Heriotza Bizitzatik eta Zabaleta Auzolan elkarteek eta Earra Bertso Eskolak. Hitzordua, azaroaren 15ean ... izango da, eguerdiko hamabietan Zabaleta auzo elkarteko egoitzan.

