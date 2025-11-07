Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lasarte

El grupo 'Flamenco y son' actuará esta tarde en la casa de cultura

El Diario Vasco

Lasarte-Oria.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:12

El auditorio de la Casa de Cultura acogerá hoy un festival que han organizado la casa de andalucía 'Semblante Andaluz', en colaboración con Farae Lorca (Federación de Asociaciones Regionales Andaluzas en Euskadi).

En esta ocasión, llega a Lasarte-Oria un bonito espectáculo de flamenco protagonizado por el grupo 'Flamenco y son' que componen el guitarrista flamenco Enrique el Vaca, el bailaor Gad de la Fuent, el cantante Eduardo Florido y el percusionista Rubén Rubio. Será a las 19.00 horas, tras el acto de bienvenida. Después, a las 20.30 horas, habrá un pequeño agape a los asistentes.

diariovasco El grupo 'Flamenco y son' actuará esta tarde en la casa de cultura