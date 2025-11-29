La furgoneta de la Policía Nacional volverá en enero para facilitar la renovación del DNI y el pasaporte

El Diario Vasco Lasarte-Oria. Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:23 | Actualizado 20:54h. Comenta Compartir

La Policía Nacional volverá a desplazarse a Lasarte-Oria con una unidad móvil para facilitar la renovación del DNI y del pasaporte sin salir del municipio. Tras el éxito de la anterior fecha, este pasado 13 de noviembre, y al no haber podido atender todas las peticiones de citas de los lasarteoriatarras, se abrirán en enero dos nuevas fechas: el miércoles 7 de enero y el lunes 12 de enero, de 8.30 a 14.10 horas.

​Las personas interesadas podrán solicitar cita previa, como en anteriores ocasiones, a través del teléfono 943 376185, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Se recuerda a los lasarteoriatarras que el pago de las tasas correspondientes se realizará exclusivamente en efectivo, el mismo día, en el momento de la tramitación.

De esta manera, el Ayuntamiento y la Policía Nacional facilitan a la ciudadanía la gestión de estos documentos oficiales sin necesidad de desplazarse fuera del municipio, acercando el servicio a un espacio céntrico y accesible como la plaza Okendo. Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Identidad Digital, impulsado por el Ministerio del Interior a través de la División de Documentación de la Policía Nacional.