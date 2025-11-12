Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lasarte

En una furgoneta móvil de la Policía Nacional se tramitan hoy DNI y pasaportes

El Diario Vasco

lasarte-oOria.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:48

La Policía Nacional desplazará esta mañana una unidad móvil hasta la plaza Okendo para facilitar la renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte a los vecinos de Lasarte-Oria. El servicio se ofrecerá únicamente en horario de mañana, es decir, de 9.00 a 13.30 horas. Y para poder hacer uso de él había que haber solicitado cita previamente teléfono, Los responsables recuerdan que «el pago de las tasas correspondientes a los citados trámites se realizará exclusivamente en efectivo y se pagará ese mismo día 13 de noviembre, en el momento de la tramitación».

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Identidad Digital, impulsado por el Ministerio del Interior del Gobierno de España a través de la División de Documentación de la Policía Nacional, con el objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia de la Administración Pública y acercar los servicios digitales a la ciudadanía y a las empresas.

«El plan, puesto en marcha en el año 2024, contempla diversas líneas de actuación, entre las que destacan dos: la instalación de puntos de actualización de certificados digitales del DNI electrónico (DNIe); la creación de Unidades Móviles de Documentación, como la que visitará Lasarte-Oria el próximo jueves», destacan los responsables. Ambas medidas están dirigidas a acercar los servicios de documentación a los municipios, evitando desplazamientos innecesarios a las comisarías de las capitales o a localidades más grandes.

En lo que respecta a las tasas y documentación necesaria, las personas interesadas pueden consultar la web municipal para conocer en detalle lo que deberán llevar el día de la renovación.

