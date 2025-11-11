Lasarte'Flamenco y son' llenó de duende el escenario de kultur etxea
El auditorio de la casa de cultura se llenó del arte y duende con la actuación de Enrique el Vaca, Gad de la Fuente, Eduardo Florido y Rubén Rubio del grupo 'Flamenco y Son'.
El espectáculo, organizado por la asociación Semblante Andaluz y la Federación de Centros Andaluces de Euskal Herria (FARAE), estuvo marcado por la música flamenca, con o sin voz, pero también por el baile. Acompañó en varios de los temas el bailaor Gad de la Fuente. La conocida lasarteoriatarra Amaia González Caballero, presente en el acto, también se animó a subirse al escenario a bailar una sevillana.