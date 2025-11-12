Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Más de una docena de puestos se ubicarán este sábado en Okendo plaza. MARÍA

Lasarte

La XI Feria de Productos del Caserío llenará de sabor la plaza Okendo

La iniciativa, puesta en marcha por Behemendi con la colaboración del Ayuntamiento, busca fomentar la venta de proximidad

María Cortés

Lasarte-Oria.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:47

Comenta

La undécima edición de la Feria de Productos de Caseríos llegará este sábado a Lasarte-Oria. Organizada por la asociación Behemendi, en colaboración con el Ayuntamiento, la iniciativa se desarrollará de 9.00 a 14.00 horas en Okendo plaza.

En la presentación del evento estuvieron el alcalde, Agustín Valdivia, la concejala de Socioeconomía, Nuria Fernández, y Mikel Zendoia, representante de Behemendi, la asociación para el desarrollo rural. Como destacaron los responsables, «la cita reunirá a una quincena de productores procedentes de distintos municipios guipuzcoanos, que ofrecerán al público una amplia variedad de productos del caserío: verduras, quesos, miel, pan, flores, carne, patés, yogures o repostería, entre otros. No faltarán tampoco los productos locales de Lasarte-Oria, de verduras frescas y semillas ecológicas».

Para amenizar la mañana, durante la feria se instalarán también juegos de madera para niños, de acceso libre, «para hacer de la jornada una cita familiar y de ocio en torno al producto local y la vida rural», destacó Zendoia.

Fernández, por su parte, quiso poner en valor «este tipo de ferias para dar visibilidad al trabajo de las personas baserritarras, acercar sus productos a la ciudadanía y fortalecer los lazos entre el mundo rural y el urbano». A lo que el representante de Behemendi, Mikel Zendoia, añadió que «estas ferias extraordinarias permiten mantener viva la tradición de los mercados locales y crear nuevos espacios de encuentro entre productores y consumidores».

El alcalde, Agustín Valdivia, quiso agradecer «el compromiso y de todas las personas participantes», recordando que «apoyar el producto local es apostar por un modelo económico más sostenible y de proximidad, que genera riqueza en nuestro entorno».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  3. 3

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  6. 6 Los Javis se separan tras trece años de relación
  7. 7 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  8. 8 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  9. 9

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  10. 10

    Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La XI Feria de Productos del Caserío llenará de sabor la plaza Okendo

La XI Feria de Productos del Caserío llenará de sabor la plaza Okendo