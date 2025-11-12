La XI Feria de Productos del Caserío llenará de sabor la plaza Okendo

LasarteLa XI Feria de Productos del Caserío llenará de sabor la plaza Okendo
La iniciativa, puesta en marcha por Behemendi con la colaboración del Ayuntamiento, busca fomentar la venta de proximidad
María Cortés
Lasarte-Oria.
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:47
La undécima edición de la Feria de Productos de Caseríos llegará este sábado a Lasarte-Oria. Organizada por la asociación Behemendi, en colaboración con el Ayuntamiento, la iniciativa se desarrollará de 9.00 a 14.00 horas en Okendo plaza.
En la presentación del evento estuvieron el alcalde, Agustín Valdivia, la concejala de Socioeconomía, Nuria Fernández, y Mikel Zendoia, representante de Behemendi, la asociación para el desarrollo rural. Como destacaron los responsables, «la cita reunirá a una quincena de productores procedentes de distintos municipios guipuzcoanos, que ofrecerán al público una amplia variedad de productos del caserío: verduras, quesos, miel, pan, flores, carne, patés, yogures o repostería, entre otros. No faltarán tampoco los productos locales de Lasarte-Oria, de verduras frescas y semillas ecológicas».
Para amenizar la mañana, durante la feria se instalarán también juegos de madera para niños, de acceso libre, «para hacer de la jornada una cita familiar y de ocio en torno al producto local y la vida rural», destacó Zendoia.
Fernández, por su parte, quiso poner en valor «este tipo de ferias para dar visibilidad al trabajo de las personas baserritarras, acercar sus productos a la ciudadanía y fortalecer los lazos entre el mundo rural y el urbano». A lo que el representante de Behemendi, Mikel Zendoia, añadió que «estas ferias extraordinarias permiten mantener viva la tradición de los mercados locales y crear nuevos espacios de encuentro entre productores y consumidores».
El alcalde, Agustín Valdivia, quiso agradecer «el compromiso y de todas las personas participantes», recordando que «apoyar el producto local es apostar por un modelo económico más sostenible y de proximidad, que genera riqueza en nuestro entorno».