La falta de plazas en la Haurreskola, uno de los temas en el Pleno de este jueves

Desde hace unos días, la rutina en los centros escolares del municipio va cogiendo ritmo. Muchos niños vuelven a las aulas, mientras que para ... otros, los más pequeños, será su primera experiencia en la Haurreskola. Precisamente de este servicio público no podrán beneficiarse algunas de las familias que se han quedado sin plaza. Ante esta situación, y aprovechando el primer Pleno tras el verano -que tendrá lugar mañana jueves-, EH Bildu pondrá encima de la mesa, a través de una moción, «la dificultad para atender las solicitudes de matriculación en la Haurreskola por falta de espacio».

No es un tema nuevo en el municipio, pero son cada vez más las familias que están viéndose afectadas por la situación. Una de ellas es la de la lasarteoriatarra Ainara M., que con un bebé de 7 meses se encuentra preocupada por si podrá matricularlo en la Haurreskola de la localidad. «La situación de las plazas de la Haurreskola pública de Lasarte-Oria ha puesto de manifiesto la falta de recursos para atender a las familias. En este curso 2025-2026, cerca de una decena de niños de 1-2 años se han quedado sin plaza. Se tomó la decisión de crear esta nueva sala para esta edad, suprimiendo una de las salas para los niños de 0-1 años (8 plazas), lo que redujo la oferta de 24 a 16 plazas. De ellas, 14 ya han sido adjudicadas para entrar este mes de septiembre y sólo 2 plazas quedan libres para los que las necesitemos a partir de este otoño, es decir, los niños nacidos a partir de abril o las familias a las que se les acaba entonces el permiso paterno, como es nuestro caso». Para esta madre de Lasarte-Oria, «la medida no solucionó nada, todo lo contrario, ya que no se ha conseguido satisfacer toda la demanda de 1-2 años (9 niños se han quedado fuera) y además se ha empeorado la situación de 0-1 años, haciendo prácticamente imposible entrar».

Ante esta situación, la lasarteoriatarra se puso en julio en contacto tanto con el Ayuntamiento como con el Consorcio de Haurreskolas. «Desde el Ayuntamiento me respondieron vía email que el tema lo habían trasladado a la Delegación de Educación del Gobierno Vasco y proponían como posible solución la habilitación de nuevas aulas en otros centros de la localidad. En el caso del Consorcio de Haurreskolas, me explicaron que desde que el servicio es gratuito, la demanda ha crecido un 22%. Pero que ellos solo se encargan del material y del personal, no de lo que es el espacio».

Lo único que para Ainara está claro es que «las familias nos encontramos en un callejón sin salida. No se nos dan soluciones. Nos tenemos que plantear una haurreskola privada, irnos a otro municipio o alargar permisos en el trabajo que a menudo ni siquiera son posibles. En un municipio de más de 19.000 habitantes, no es de recibo que se ofrezcan tan pocas plazas».