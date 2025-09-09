Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
EH Bildu presentará en el Pleno una moción para tratar la falta de espacio en la Haurreskola. ISAAC FARRÉ

Lasarte-Oria

La falta de plazas en la Haurreskola, uno de los temas en el Pleno de este jueves

EH Bildu ha presentado una moción para poner encima de la mesa este problema que está afectando a familias del municipio

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:25

Desde hace unos días, la rutina en los centros escolares del municipio va cogiendo ritmo. Muchos niños vuelven a las aulas, mientras que para ... otros, los más pequeños, será su primera experiencia en la Haurreskola. Precisamente de este servicio público no podrán beneficiarse algunas de las familias que se han quedado sin plaza. Ante esta situación, y aprovechando el primer Pleno tras el verano -que tendrá lugar mañana jueves-, EH Bildu pondrá encima de la mesa, a través de una moción, «la dificultad para atender las solicitudes de matriculación en la Haurreskola por falta de espacio».

