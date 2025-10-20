Fallece a los 88 años de edad el vecino José Luis Navarro Armendáriz

Donostiarra de nacimiento, pero vecino de Lasarte-Oria desde 1964, ha fallecido recientemente José Luis Navarro Armendáriz. Se casó con María Dolores Mercero y ... tuvo cuatro hijos: Idoia, Juan Pablo, Lide y Nerea.

Su pasión por la historia local lo llevó a publicar diversas obras centradas en la vida y evolución del municipio y su unión con Lasarte-Oria se refleja en su participación activa en asociaciones locales, sobre todo, en Danok Kide. Se asoció desde su llegada al municipio, siendo presidente de la asociación durante los años 1968-1969, y colaboró activamente en ella durante los siguientes años. Desde el año 2002 ocupó el cargo de secretario, labor que desempeñó hasta el 2021. Después permaneció como socio y partícipe del equipo responsable de la Escuela de Formación Permanente para adultos. Precisamente Navarro recopiló la historia de Danok Kide que se fundó en 1962. Según sus propias palabras, «el motivo de la realización de este trabajo ha sido el de dejar constancia escrita de la importante labor sociocultural realizada por parte de la A.C. de Padres de Familia, principalmente durante el periodo comprendido entre los años 1962-1976 (años previos a la constitución de la gestora pro municipio), en los que actuó como aglutinadora y portavoz de los problemas y necesidades de las poblaciones de Lasarte y Oria, ante las autoridades, tanto locales, como provinciales y nacionales». Jose Luis Navarro consideró necesario el momento de dejar constancia escrita del trabajo llevado a cabo desde la asociación lasarteoriatarra que tuvo y sigue teniendo como fundamento de su existencia el lema: 'A por un Lasarte-Oria mejor'.

Navarro además publicó muchos otros trabajos como 'Retazos', con cuatro ediciones (2007, 2010, 2018 y 2021). El pasado mes de abril presentó la colección completa en un acto celebrado en la Casa de Cultura. Meses antes también había publicado 'Dos libros lasartearras del siglo XVII', En total, este vecino de Lasarte-Oria completó siete obras sobre la historia del municipio. Como el propio Navarro destacó en más de una ocasión, «lo que no se escribe se olvida».

Familiares, amigos, allegados y vecinos despidieron ayer a José Luis Navarro en el funeral que se ofició en la parroquia Nuestra Señora de Arantzazu de Zumaburu.