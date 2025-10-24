Euskal Jaiak, una fiesta con presente y futuro

Una valoración «muy positiva» es la que hacen desde el Ayuntamiento de la celebración de las Euskal Jaiak de Lasarte-Oria el pasado fin ... de semana. En la convocatoria que realizaron ayer el alcalde Agustín Valdivia, la concejala de Euskera y segunda teniente de alcalde, Estitxu Alkorta, y Mari Karmen Ormazabal de Ttakun Kultur Elkartea, repasaron los aspectos más destacados de una jornada que «ha superado las expectativas de participación y que ha logrado implicar a decenas de asociaciones, colectivos y personas voluntarias del municipio».

El alcalde recordó que el objetivo de este año era «consolidar la Euskal Jaia y convertirla en una cita de referencia en la agenda de los lasarteoriatarras», añadiendo que «para lograrlo, era imprescindible sumar complicidades. Desde el Ayuntamiento hemos puesto todos los recursos necesarios, pero el verdadero éxito ha estado en la respuesta de los agentes locales, culturales, sociales y educativos. En total, calculamos que han sido más de 250 las personas implicadas directamente en el desarrollo de la jornada, entre participantes y organización. Esa implicación es el verdadero motor de esta fiesta».

Valdivia también quiso subrayar el compromiso municipal con este proyecto. «Desde todas las áreas del Ayuntamiento hemos remado en la misma dirección. La Euskal Jaia ha sido una apuesta compartida, transversal y abierta a toda la ciudadanía». Por su parte, Alkorta quiso destacar que «el resultado de este año nos anima a pensar en clave de futuro. Si queremos que la Euskal Jaia se consolide, debe tener continuidad y ya podemos decir que la Euskal Jaia tendrá continuidad en los próximos años. El compromiso del Ayuntamiento es firme, y trabajaremos para que esta cita siga creciendo, tanto en contenido como en participación».

La concejal de Euskera recordó que la jornada ha sido diseñada para llegar a un público diverso. «Hubo actividades para todas las edades y gustos, con una oferta pensada para que todo el mundo se sintiera parte de la fiesta. Desde la feria de mujeres productoras hasta el concierto final de Gozategi, pasando por la Zikiro-jana, los deportes rurales, las kalejiras o los talleres infantiles... el ambiente fue magnífico en todo momento».. En ese sentido, subrayó que la Euskal Jaia no es solo una fiesta, «es una herramienta para visibilizar el euskera y nuestra cultura en un entorno festivo, integrador y participativo. Es una celebración con raíces, pero con vocación de futuro».

Desde Ttakun kultur elkartea, entidad colaboradora en la organización, se destacó el éxito de algunas actividades clave como la feria Dinagu, con más de 25 puestos de mujeres creadoras y productoras de Euskal Herria, o la Zikiro-Jana, que agotó los 100 tickets disponibles varios días antes de la celebración.

Aspecto a mejorar

No obstante, los responsables municipales señalaron ayer que también hay un aspecto a mejorar: la baja presencia de vestimenta tradicional entre el público. «Animamos a la ciudadanía a participar vestidos de baserritarras. Sabemos que consolidar nuevas costumbres lleva tiempo, pero seguiremos trabajando para que la estética tradicional también forme parte de esta celebración», señalaron.

Los responsables de las Euskal Jaiak quisieron destacar nuevamente que la jornada fue posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, Ttakun y una larga lista de agentes locales: Lasarte-Oriako Txistulari Taldea, Pontxo eta Tomax txalapartariak, Xumela, Intza pilota elkartea, Telleria harri-jasotzaileak, los colegios Landaberri y Sasoeta, Ostadar SKT, Lozet, Tirrika Tarraka, Earra bertso eskola, Erketz y la txaranga Oaintxe in deu!, entre otros. «Sin ellos, esta Euskal Jaia no sería posible», subrayó Valdivia, pero extendió el agradecimiento «a todas las personas, asociaciones y entidades que han hecho posible esta edición. Seguiremos trabajando para que cada año esta fiesta sea un reflejo de lo que somos: un pueblo vivo, participativo y orgulloso de su identidad».