Earra! bertso eskolako kideek antolatutako bertso poteoa. Isaac Farré

Lasarte-Oria

Earra! bertso eskolako kideek bertso poteoa antolatu zuten Imanol Lizardi II. Bertso Astearen baitan

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Astelehena, 1 abendua 2025, 20:31

Comenta

Ospatu berri da Imanol Lizardi Bertso Astearen bigarren edizioa. Bertsolaritzari eskainitako urteroko espazioa sendotzea bilatzen du egitasmoak, euskal kulturan hain errotuta dagoen adierazpen artistikoarekiko herritarren lotura indartuz.

'Bertso Garbitzailea' ikuskizunarekin ireki zen programazioa. Herriko kaleak giroz betetzeko asmoz, bertso poteoa egin zuten, Earra! bertso eskolako gazteekin. Bertsoa kalera atera nahi duen jai ibilbide horretan hartu zuten parte Araitz Ramosek, Maddi Lasak, Urko Arakistainek eta Leire Ormazabalek.Mikrofonoak eskuan, Buenetxea tabernan eman zioten hasiera egitasmoari.

Euskararen Eguna

Euskararen Nazioarteko Eguneko egitarauari dagokionez, gaur lehen ekintza egingo dute. Arratsaldeko 18:00etan, 'Euskaraz irakurtzeko bitaminak' tailerra eskainiko dute Manuel Lekuona kultur etxeko hitzaldi aretoan. Helduei zuzenduta dago, eta Mireia Delgado Expósito pedagogo, prestatzaile eta bitartekariak dinamizatuko du.

