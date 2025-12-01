Earra! bertso eskolako kideek bertso poteoa antolatu zuten Imanol Lizardi II. Bertso Astearen baitan

Lasarte-OriaEarra! bertso eskolako kideek bertso poteoa antolatu zuten Imanol Lizardi II. Bertso Astearen baitan
Astelehena, 1 abendua 2025, 20:31
Ospatu berri da Imanol Lizardi Bertso Astearen bigarren edizioa. Bertsolaritzari eskainitako urteroko espazioa sendotzea bilatzen du egitasmoak, euskal kulturan hain errotuta dagoen adierazpen artistikoarekiko herritarren lotura indartuz.
'Bertso Garbitzailea' ikuskizunarekin ireki zen programazioa. Herriko kaleak giroz betetzeko asmoz, bertso poteoa egin zuten, Earra! bertso eskolako gazteekin. Bertsoa kalera atera nahi duen jai ibilbide horretan hartu zuten parte Araitz Ramosek, Maddi Lasak, Urko Arakistainek eta Leire Ormazabalek.Mikrofonoak eskuan, Buenetxea tabernan eman zioten hasiera egitasmoari.
Euskararen Eguna
Euskararen Nazioarteko Eguneko egitarauari dagokionez, gaur lehen ekintza egingo dute. Arratsaldeko 18:00etan, 'Euskaraz irakurtzeko bitaminak' tailerra eskainiko dute Manuel Lekuona kultur etxeko hitzaldi aretoan. Helduei zuzenduta dago, eta Mireia Delgado Expósito pedagogo, prestatzaile eta bitartekariak dinamizatuko du.